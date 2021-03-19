假檢稱在國外擁數億「基金」 落網供稱是去買「雞精」

65歲的程男去年向理髮店越南籍的阮女，佯稱他是退休的檢察官，任內貪污數億元黑錢，藏到國外置產或買信託基金，如果阮女願意嫁給他，他會給阮女1900萬元黑錢，如果阮女能先借他一筆錢，讓他把基金等黑錢匯回台灣，他會再給阮女1000萬元，涉嫌向阮女詐財15萬9000元，台中地檢署今天依詐欺罪將程男起訴，並請法官從重量刑。

檢察官偵訊時，程男否認詐欺犯行，辯稱「我沒有跟阮女說我是司法人員，我是說我之前涉及司法黃牛案件被法院判刑，所以我才有1900萬元，我在國外真的有錢，我有信託基金，但阮女匯給我的錢，我是去買白蘭氏雞精」。

檢察官查出，程男在LINE向阮女稱「請妳考慮，願意復合，作我的老婆時，會給妳第一筆新台幣1900萬」，檢察官因而認定程男詐欺犯行。

起訴書指出，程男在2003年假冒檢察官，向小吃店老闆娘誆稱，可以「收費」代為處理車禍案，被台南地院判刑8月；2011年間，又向彩券行女員工誆稱，自己是檢察官，可安排擔任公務員，伺機詐財，法院判刑3月。

程男又於2012年間向小吃店的越南女員工，謊稱是檢察官，可協助辦理母親來台簽證與投資「法院基金」；另向指壓店的越南女按摩師謊稱自己是「法官」，可幫忙辦離婚，並安排子女與母親到台灣定居，詐財後避不見面，被法院判刑各10月。