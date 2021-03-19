聽新聞
test
0:00 / 0:00
清潔廠商重複出檢查照片 詐北市府公燈處逾1500萬
卉欣公司負責人謝信輝承攬台北市政府公燈處清潔業務，為履約以假照片騙得公部門信任並取得款項逾1500萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，搜索住處及公司並約談謝男、負責清潔的胞妹謝欣怡及妹夫陳俊豪等3人到案，全案朝刑法偽造文書罪方向偵辦。
檢調追查，卉欣公司在2017至2019年間承攬台北市政府工務局公園路燈工程管理處，辦理的「106年度青年所所轄中正區及萬華區公園等委託維護管理服務」及後續擴充採購案。履約內容為轄內各公園每日環境清潔等指定工項施作。
依雙方契約規定，廠商每月估驗計價時須提交各公園清潔維護人員出勤表、當月份施作環境清潔或指定工項前、後對比照片等，作為履約施作證明文件，以作為計算施作數量及金額依據，再向公燈處請求撥款。
謝信輝於2018年續約案、2019年續約案履約期間（自2018年4月至2019年10月），每月估驗計價時均未提交實際施作照片，清潔維護人員出勤表也未實際填寫簽到，以相同照片重複使用於各期估驗計價資料中。
檢調查出，謝信輝、清潔維護人員謝欣怡及陳俊豪，提交不實資料計算環境清潔及指定工項施作數量給公燈處，順利取得各期履約款項，總計2018年續約案及2019年續約案獲利逾1500萬元。檢肅黑金專組檢察官張靜薰朝偽造文書、詐欺罪嫌方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言