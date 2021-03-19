清潔廠商重複出檢查照片 詐北市府公燈處逾1500萬

卉欣公司負責人謝信輝承攬台北市政府公燈處清潔業務，為履約以假照片騙得公部門信任並取得款項逾1500萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，搜索住處及公司並約談謝男、負責清潔的胞妹謝欣怡及妹夫陳俊豪等3人到案，全案朝刑法偽造文書罪方向偵辦。

檢調追查，卉欣公司在2017至2019年間承攬台北市政府工務局公園路燈工程管理處，辦理的「106年度青年所所轄中正區及萬華區公園等委託維護管理服務」及後續擴充採購案。履約內容為轄內各公園每日環境清潔等指定工項施作。

依雙方契約規定，廠商每月估驗計價時須提交各公園清潔維護人員出勤表、當月份施作環境清潔或指定工項前、後對比照片等，作為履約施作證明文件，以作為計算施作數量及金額依據，再向公燈處請求撥款。

謝信輝於2018年續約案、2019年續約案履約期間（自2018年4月至2019年10月），每月估驗計價時均未提交實際施作照片，清潔維護人員出勤表也未實際填寫簽到，以相同照片重複使用於各期估驗計價資料中。