田中鎮風雨運動場疑偷工減料傳弊案 廠商6人交保

彰化縣田中鎮多功能風雨運動場傳出疑似圖利廠商與索取回扣等工程弊案，檢方初步調查發現，廠商明顯以次級品替代正品建造球場，原本設計波浪造型的屋頂，後來變成僅有微微弧度，偷工減料的還包括鋼筋、油漆、燈具等。記者林宛諭／攝影 彰化縣田中鎮多功能風雨運動場傳出疑似圖利廠商與索取回扣等工程弊案，檢調昨兵分多路搜索鎮公所、廠商住處等，彰化地檢署初步調查發現，風雨運動場的確有偷工減料之嫌，今天訊後依詐欺罪嫌將陳姓等6名監造、承包商以10萬到2萬元不等交保，公所陳姓主管無保請回。

田中鎮多功能風雨運動場是前鎮長謝文賢與立委陳素月向教育部體育署爭取補助1480萬元，縣府補助372萬元興建，2017年即規畫和發包，但在現任鎮長洪麗娜任內2019年4月14日動工，去年6月26日完工，7月25日啟用。

風雨運動場被檢舉有偷工減料、收回扣圖利弊案，檢調昨天搜索公所及廠商，並傳訊田中鎮公所承辦陳姓課長與廠商20多人，檢方初步調查發現，廠商明顯以次級品替代正品建造球場，原本設計波浪造型的屋頂，後來變成僅有微微弧度，偷工減料的還包括鋼筋、油漆、燈具等。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，廠商與監造廠商勾結涉嫌偷工減料，並通過驗收，依詐欺罪嫌將陳姓、簡姓、吳姓等6名監造、承包商以10萬到2萬元不等交保，至於公所陳姓承辦主管是否涉及不法還在調查釐清中，無保請回。

不過今天田中鎮代會開臨時會，副主席曾福傳、鎮代蕭家銘等人也質疑風雨運動場是在鎮長洪麗娜任內動工及驗收，洪麗娜不能推諉責任。