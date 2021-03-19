遭控接受律師招待買春及收賄 前法官陳梅欽喊冤：沒有硬說有

前士林地院民事庭法官陳梅欽，被檢舉收受律師賄賂及接受招待買春，檢廉懷疑他跟妻子名下帳戶7年內有1537萬200元不明現金存入，他今天出庭喊冤「像是國王的新衣，沒有被硬說有」；檢廉還查出他不實申報加班費，他的辯護律師庭中解釋，是誤寫加班日期。

陳梅欽遭控2012年起多次私下接受律師招待買春、收受賄賂，2017年法務部廉政署立案調查，彙整陳梅欽及他妻子的帳戶，發現兩人名下帳戶7年內有178筆來源不明現金匯入，共1537萬200元。

陳梅欽在偵訊時解釋，這178筆現金包括幫別人刷卡買錶，對方匯款給他，因他是LV會員，每年都有家族折扣；還有短期借貸、別人償還給他的現金、母親過世白包、每月租金、胞兄每月匯款的租金、賣酒的錢等。

陳梅欽今天出庭，他喊冤稱起訴寫他財產來源2010至2018年間增加1537萬元，但他查了銀行明細，郵局只增加1萬餘元，台銀增加6萬餘元，合庫增加7萬餘元，他反問1537萬元在哪裡？這像是「國王的新衣，沒有硬要說有！」

陳梅欽批評，法官不加班，處理的完工作量嗎？司法高層知道法官的工作量嗎？只管未結案的數量，有管法官負荷超重嗎？該死的還是基層法官。他本來不打算請律師，因為事實就是事實，沒有的東西，怎麼掰都掰不出來，直到昨天才跟律師見面閱卷。

陳梅欽辯護律師說，陳是誤寫加班日期，沒有詐欺犯意，財產來源不明罪也罪證不足。法官庭末諭知，由於被告無罪答辯，審查程序完畢，移由審理庭審理。