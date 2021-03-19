「林高價鮭魚」2天賺1萬外快！今改回本名稱：比較愛鮭魚名
日本連鎖迴轉壽司推出限時2天活動，只要名字出現「鮭魚」的諧音就可享優惠，掀起「鮭魚改名之亂」！台中市民政局統計一共40多人改名。
昨天活動結束，今天一早就有民眾回戶政單位改回名字。其中一名林姓大學生，17日傍晚前改名「林高價鮭魚」，今天一早到南區戶政事務所將名字改回來。
他表示，會用「高價鮭魚」是感覺有種「高價級的感覺」，改回原名沒有特別高興，用「林高價鮭魚」這名字時比較高興，改名期間他也用手機錄影紀錄全程，這2天來他揪團13攤，算一算大約吃掉店家約9萬元，另在網路上收費揪團，讓他賺了1萬多外快。
林姓大學生非常想上新聞，主動接受媒體採訪，他個人臉書也貼出被受訪的照片。
台中市民政局統計至今天中午12時，全市戶所受理參加優惠活動改名者，已有5位成功改回本名，無改名失敗情形。
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