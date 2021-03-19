未設政治獻金專戶就收捐款 台灣工黨創黨主席遭起訴

台灣工黨遭檢舉未向監察院申報政治獻金專戶，卻對外收取小額捐款。台北地檢署調查後，今依違反政治獻金法起訴創黨人謝正一，考量現任黨主席宴揚清坦承犯行，另給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫緩起訴處分金。

台灣工黨現任第3屆黨主席宴揚清是2000年大選時的高雄市一選區候選人，何秋葺則是屏東第二選區候選人。台灣工黨也在新北市推出連石磊參選第七選區，最後三人均落選。

檢方調查，台灣工黨參與2020年立委選舉，未依法向監察院申報政治獻金專戶，就自行對外收受小額捐獻，違反政治獻金法。去年10月15日，北檢指揮調查局國安站兵分多路搜索約談前、後任黨主席及婦女部副主任何秋葺。連石磊已過世，未在約談名單。