大法官審原民狩獵案 動保團體喊「動物是最弱勢族群」
大法官受理原住民族人王光祿打獵案，日前召開言詞辯論庭，最遲5月7日前會作出解釋；逾50個動物保護組織共同連署，提出5項訴求，聲明「狩獵文化」不等於「狩獵權」，請求大法官衡平考量原住民文化、生態保育、動物保護法益，並於今日到司法院陳情，喊口號「不犧牲動物保育」、「動物是弱勢族群」。
動保團體認為，動物若是不亞於任何族群，也是本案中最弱勢者，他們呼籲狩獵行為不該是任何特定族裔、個人的權利，因憲法平等保障各群族文化和台灣環境生態，期望大法官衡平考量原住民文化、生態保護法益，才能有利維護族群和諧和生態環境。
動保團體提出5項訴求，包括原住民語言文化、環境和生態保護同為憲法基本國策保障的法益，狩獵文化不等於狩獵權，不同族群各有狩獵、漁獵方式，確實有必要制定適當規範管理狩獵、漁獵行為。
另全民共同生存皆須依賴生態環境，文化也是不斷變遷，因此狩獵、漁獵規範需明慎，包括獵人資格、獵捕方式、獵捕動物種類數量、區域、回報制度等，均需因應野生動物保育現況和觀念來調整。
動保團體認為，現行野生動物保育法為尊重原住民文化，已經開放基於傳統文化、祭儀得獵捕、宰殺一般類和部分保育類野生動物，若未來在允許全面開放獵捕保育類野生動物，原住民族無異擁有全面的狩獵特權，違反憲法平等和比例原則。
國家尊重、維護原住民文化，並非保障任何人的狩獵權利，而傷害任何生命也都不該是任何人的權利，縱使法律允許宰殺經濟動物，也須兼顧動物福利，落實屠宰的作業規範，因此狩獵、漁獵的規範也應該如此。
台灣動物社會研究會執行長朱增宏指出，憲法予以尊重、保障原住民族的狩獵文化是對的，但文化是集體的呈現，但權利是個人的，把個人的狩獵變成集體的權利，國家是難以用法律限制的，在憲法層次給予原住民族狩獵權利，野保法就無法加以限制，這是「大開保育的倒車」、「生態的浩劫」。
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