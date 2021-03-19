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大法官審原民狩獵案 動保團體喊「動物是最弱勢族群」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

大法官受理原住民族人王光祿打獵案，日前召開言詞辯論庭，最遲5月7日前會作出解釋；逾50個動物保護組織共同連署，提出5項訴求，聲明「狩獵文化」不等於「狩獵權」，請求大法官衡平考量原住民文化、生態保育、動物保護法益，並於今日到司法院陳情，喊口號「不犧牲動物保育」、「動物是弱勢族群」。

動保團體認為，動物若是不亞於任何族群，也是本案中最弱勢者，他們呼籲狩獵行為不該是任何特定族裔、個人的權利，因憲法平等保障各群族文化和台灣環境生態，期望大法官衡平考量原住民文化、生態保護法益，才能有利維護族群和諧和生態環境。

動保團體提出5項訴求，包括原住民語言文化、環境和生態保護同為憲法基本國策保障的法益，狩獵文化不等於狩獵權，不同族群各有狩獵、漁獵方式，確實有必要制定適當規範管理狩獵、漁獵行為。

另全民共同生存皆須依賴生態環境，文化也是不斷變遷，因此狩獵、漁獵規範需明慎，包括獵人資格、獵捕方式、獵捕動物種類數量、區域、回報制度等，均需因應野生動物保育現況和觀念來調整。

動保團體認為，現行野生動物保育法為尊重原住民文化，已經開放基於傳統文化、祭儀得獵捕、宰殺一般類和部分保育類野生動物，若未來在允許全面開放獵捕保育類野生動物，原住民族無異擁有全面的狩獵特權，違反憲法平等和比例原則。

國家尊重、維護原住民文化，並非保障任何人的狩獵權利，而傷害任何生命也都不該是任何人的權利，縱使法律允許宰殺經濟動物，也須兼顧動物福利，落實屠宰的作業規範，因此狩獵、漁獵的規範也應該如此。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏指出，憲法予以尊重、保障原住民族的狩獵文化是對的，但文化是集體的呈現，但權利是個人的，把個人的狩獵變成集體的權利，國家是難以用法律限制的，在憲法層次給予原住民族狩獵權利，野保法就無法加以限制，這是「大開保育的倒車」、「生態的浩劫」。

動保團體今聯合到司法院要求大法官平衡重視原住民文化和生態保育，並遞交陳情書。記者林孟潔／攝影
動保團體今聯合到司法院要求大法官平衡重視原住民文化和生態保育，並遞交陳情書。記者林孟潔／攝影
動保團體今聯合到司法院要求大法官平衡重視原住民文化和生態保育。記者林孟潔／攝影
動保團體今聯合到司法院要求大法官平衡重視原住民文化和生態保育。記者林孟潔／攝影

大法官 動保團體 原住民

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