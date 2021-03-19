闖屋強盜性侵女主人逃亡18年 凶嫌逃過「唯一死刑」

男子丁冠倫1999年闖入民宅強盜並性侵女主人，他畏罪逃亡21年，去年因新冠肺炎疫情從澳門搭機回台，即被逮捕歸案。他原犯懲治盜匪條例強劫而強制性交罪，法定刑是唯一死刑，但2002年條例廢止，經新舊法比較後，一、二審依強盜強制性交罪判13年徒刑，最高法院駁回上訴。

1999年10月11日凌晨2時許，當時年僅23歲的丁冠倫發現一處2樓民宅窗戶沒關，認為有機可趁，他攀爬陽台越窗侵入住宅翻找財物，未料被女主人發現，他隨即徒手勒住婦人頸部、摀住嘴巴，脅迫交出財物。

婦人擔心生命危險，交出裝有5百元的皮包，但丁認為錢太少而沒拿走，又見婦人只穿睡衣，最後強拉婦人進房，命令婦人脫掉衣褲，性侵得逞後逃逸。

婦人報案驗傷，警方從電腦資料庫比對出丁冠倫身分，檢方依法起訴，但因丁冠倫事後潛逃出境，法院2001年發布通緝；丁冠倫一逃就是近20年，案件未能判決，直到去年4月20日正值新冠肺炎期間，丁冠倫決定返台探親，一入境因通緝身分遭航空警察緝獲，解送士林地院歸案。

婦人作證時指出，她當時在臥室睡覺，醒來發現有黑影躲在書桌下，原先以為是兒子，她還呼會兒子名字，未料丁一聽到聲音就用手摀住她嘴巴、勒住脖子，問她「要不要命」，並要求交出財物，她因害怕而順從，最後被性侵害得逞。

法院曾詢問婦人是否願意出庭，婦人則回應此案對她和家人造成很大的傷害，不願回想此事，希望可判丁極刑；法院認為，丁被通緝超過18年，因逃亡導致訴訟程序延滯，就算超過8年未能判決，也不能依規定減刑。

判決指出，丁冠倫原先犯懲治盜匪條例強劫而強制性交罪，法定刑是唯一死刑，但他犯案後懲治盜匪條例公布廢止，比較新舊法，認為採刑法強盜強制性交罪較有利丁。