夫悶死中風妻認殺人罪 提「哀號聲」證明她真的痛苦

蔡萬建(右)今天與兒子蔡孟翰(左)一起前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影 男子蔡萬建不忍髮妻中風臥榻30年，去年在醫院以塑膠袋悶死妻子後，跑去護理站告訴護士「我太太解脫了」，檢方依殺人罪起訴蔡；台北地院今天開庭，蔡認罪，律師表示要庭呈妻子生病的哀號聲，請法官輕判。

蔡萬建委請律師替犯下殺人罪辯護，他的兒子蔡孟翰也出庭，坐在旁聽席上看著父親接受審判，父子倆同時進出法庭，不時交頭接耳，看不出兒子對父親親手弒母有所怨懟。

蔡萬建的律師說，接過案子閱卷發現蔡的妻子多病纏身，死因可能有許多種，未必是窒息而亡，有意請法官調查真實死因，不過，蔡萬建坐在一旁補上一句「我想不用查了吧！」

開庭時，律師替蔡萬建聲請調查蔡妻從1990年迄去年案發後的病歷紀錄，說明蔡長年照顧病妻身心都不堪負荷，但蔡說資料不必詳細，調閱摘要即可。

律師還表示，未來將蒐集蔡妻病痛時所發出的「呻吟」、「哀號」聲，再製成光碟音檔後陳報法院，以說明蔡萬建的犯罪動機是為解脫被害人痛苦，法官答應審酌。

此外，律師聲請傳喚蔡孟翰作證，以證明蔡萬建在犯案前後如何對待妻子，另請法官將蔡萬建是否符合自首列為爭點，法官皆照准。

檢察官指控，67歲的蔡萬建因妻子長期受病痛折磨，去年9月5日在台北長庚醫院拿裝有衛生紙的塑膠袋悶死妻子，再走向護理站報案「我太太解脫了」。

蔡的妻子經過5天急救仍因腦部缺氧、肺炎等併發症宣告不治，司法相驗後，檢察官依殺人罪偵辦蔡，不過，由於蔡認罪，加上家人幫父親求情，檢方起訴時認蔡的犯案動機情堪憫恕，建議法官從輕判決。