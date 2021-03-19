嘉縣布袋2惡人廟內打人致死 法官裁定延長羈押禁見2月

嘉義縣布袋鎮沈姓男子去年8月和村內張、周男在布袋普天宮發生言語糾紛，沈電話連絡陳姓友人到場，重拳攻擊張，張倒地時頭撞牆送醫宣告不治，檢訊後認為沈涉嫌教唆，2人都依傷害致死罪起訴，法院裁定收押禁見，日前羈押將屆滿，2人聲請交保，但法官認定2人曾湮滅證據，可能對證人干擾，自今年3月15日起延長羈押禁見2月。

法官認為，陳雖坦承本案犯行，然本案屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，但陳對於他和沈文山有無共同傷害張姓男子致死供詞有所保留，且與周、蔡姓證人所證述有部分不同，可能有迴護沈嫌疑。

沈雖坦承傷害周男，但仍否認傷害張致死犯行，但本案人物證、監視資料、相驗證明、通聯紀錄顯示，沈自當日與周爭吵後，雖暫時離開普天宮，但餘怒未消，仍持鐵棍欲將宮內門打開，要與周理論，且打電話聯絡陳到場。

但沈辯稱打當時電話給陳是要提醒陳到場喝酒，從客觀上來看，應是請陳到場助陣可能性較高。再依證人所述，沈當時想毆打張男，顯見當時請陳到場助陣，要教訓對象除周男外，也包括張。沈與陳共同犯傷害張男致死犯罪嫌疑重大。

且沈、陳於案發前確有電話聯絡，但沈仍否認犯行，但經檢察官檢視其手機，通話紀錄均無紀錄，顯示其事後刻意刪除，屬有湮滅證據的舉動，目前相關證人尚未詰問完畢，若讓沈男交保，可能對證人干擾也可能勾串證人。

死者張姓男子家屬事發後曾表示，48歲張男從事窗簾工作，在普天宮當志工，與50歲沈男等人是舊識、並不常一起喝酒，當天張為調解沈和周男紛爭，才受邀用餐，晚間9時許，回廟內談事情，雙方不知發生甚麼紛爭，沈叫陳到場毆打張等人。