未滿20歲兩情侶檔設局仙人跳 脫光友人牙刷刷下體凌虐

黃姓男子與吳姓男子2年多前偕同女友投宿台南市某飯店，黃的女友男性友人也在台南玩，4人竟設局仙人跳，「我想你了」引誘對方進房躺在床上，黃等人闖入後持鐵椅毆打，要求對方脫光光，再持牙刷沾牙膏刷洗自己生殖器，還錄影及拍照，搶走現金3000元後，最後男方乘隙逃脫求救，台南地院審理後認黃等4人兩對男女分處3年10月至8年徒刑，可上訴。

檢警調查，2018年7月13日，黃等4男女投宿飯店，黃的女友男性友人來台南訪友，並以IG傳訊息詢問她有關台南消夜的訊息，黃見狀假冒女友名義與對方通訊，隔日上午與吳等人謀議誘騙對方到飯店房間內，並設局仙人跳。

「要來找我嗎？」、「我想你了」黃以女友名義發訊息，引誘對方上鉤，直至男方抵達飯店，相約在房間見面，女方乘隙拍攝對方躺在床上照片，傳送給黃，隨後黃等3人闖入房內，興師問罪「你是否知道她有男朋友」、「為何躺床」。

黃出拳外，吳持房內鐵椅毆打對方頭部及身體，恫稱「你手腳哪一隻不要了」，要求對方進入房內廁所，脫光衣物，命令他持牙刷沾牙膏刷洗自己生殖器，以手機開啟群組視訊，且錄影及拍攝其裸照。

男子因不堪毆打及凌虐，表示願以電話聯繫親友帶錢前來支付，或提供手上戒指典當處理，黃堅持要直接拿到現金，隨即取走身上現金3000元。當天下午，男方趁吳持鐵椅攻擊時猛力回推鐵椅之際，不顧手機、背包等財物，倉皇奪門逃出，黃、吳見狀自後追趕，一把抓住其衣領，男子奮力掙扎而摔落樓梯轉角處後，馬上爬起逃出飯店呼救，並請人報警。

警方據報後到場，將人帶返派出所並送醫診治，男子頭部外傷、全身、四肢及生殖器多處挫傷。

台南地院合議庭審酌，黃、吳等4人均正值青壯，不思循正當途徑獲取財物，竟為索取財物，引誘被害人到飯店與女友獨處後，以強暴、脅迫手段，強令對方交付財物，並進而強取3000元，兩女則強盜未遂，影響社會治安甚鉅。