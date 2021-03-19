影／賓士車主酒醉託友人駕車 撞死女子還棄車逃逸遭收押

台中市南區東興路與三民西路口，昨天凌晨發生賓士車闖紅燈撞超商貨車，致超商貨車上的女乘客李女頭部重創死亡，賓士車駕駛逃逸，警方查出賓士車主陳男與友人喝酒，陳因酒醉，託王姓友人駕駛車子，陳並未在車內，經警方調閱相關監視畫面， 確認駕駛賓士車的就是王男，昨晚依過失致死、肇事逃逸等罪將王移送法辦，法官認定王男有逃亡之虞，裁定羈押王男。

警方調閱相關錄影畫面，查出陳男與友人至娛樂場所聚餐飲酒，因飲量過量，昨凌晨託王姓友人（45歲）駕駛陳的賓士車，陳並未在車上，賓士車確是由王男駕駛。

警方調查，林男(43歲)昨天凌晨3時58分，駕駛超商貨車搭載李姓女友(22歲)沿台中市東興路往文心南七路直行，行經東興路與三民西路口時，與沿三民西路往文心南路直行的黑色賓士車發生碰撞，造成林姓男子身體擦挫傷，而李女頭部重創，送醫院急救無效。

台中市警三分局表示，超商貨車副駕駛座的安全帶完整，李女疑無繫上安全帶，從擋風玻璃噴飛車外；肇事的賓士車駕駛在肇事後，自行徒步離去。超商貨車林男向警表示，他的業務是負責從超商蒐集貨物送到一個集散區，都是夜間運送，李女今天陪他，沒想到就發生意外。

警方查出，黑色賓士車的車主是陳男（29歲），家裡經營製刀廠，承辦員警昨天上午到陳的住處查訪，但陳不在家，陳的妻子也聯絡不到丈夫。

昨天下午3時40分，王姓男子（45歲）向台中市警三分局投案，自稱是陳男的朋友，今天凌晨與陳男喝酒，陳男因酒醉，拜託他開車，而陳男並未在車上。王到案表示，發生事故後身體不適，詢問路人後欲徒步前往中山醫診治，惟因對現場道路不熟無法找到醫院，後通知其子載返家休息，睡醒後始由友人陪同到案。

昨天下午5時15分，賓士車主陳男到案，稱因酒醉故未接電話，酒醒後始到案說明，事故發生時陳男與其他友人共同飲酒未在車上。