逃亡？麟洛鄉前鄉長蔡志和涉貪判刑8年 發監前不知去向

屏東縣麟洛鄉前鄉長蔡志和涉貪法院判刑8年確定，蔡每月要到派出所報到兩次，今年1月下旬後就不知去向，屏東地檢署表示全案了解中。圖／取自蔡志和臉書

民進黨麟洛鄉前後任鄉長李新煌、蔡志和，利用職務收受承包工程廠商賄賂，分別收253萬元、457萬元工程賄款，一、二審均依貪汙罪判刑7年、8年徒刑，蔡志和不服上訴，最高法院駁回，全案定讞。李新煌已入監執行，蔡志和依規定一個月要向轄區派出所報到2次，但蔡志和在1月下旬，就未向派出所報到，警方隨即通報檢方。屏東地檢署指出，蔡是以100萬元交保，現處理沒保程序，之後將發布通緝。

屏東地檢署指出，蔡志和有限制出境，且每月到第二、第四周的星期五要到派出所報到。蔡最後一次的報到日2月12日，都未報到，2月19日發監執行，也未到案，隨即開拘票，未拘到。蔡當初是以100萬元交保，現處理沒保程序，之後將發布通緝。

據了解，蔡志和每月要到派出所報到2次，今年1月下旬就未到派出所報到，家人稱不知去向，檢方至今尚未發布通緝。地方傳言，蔡有朋友在國外，懷疑蔡已潛逃出境。

判決指出，李新煌擔任麟洛鄉第15、16屆鄉長期間，蔡志和是機要秘書；李新煌2014年卸任，由蔡志和當選鄉長，兩人在鄉長任內辦理步道、景觀、自行車道等工程案，收受廠商標案價金5%到15%不等賄賂，李新煌收253萬元、蔡志和457萬元，以限制性招標或降低標金等方式護航廠商得標，並確保請款及驗收順利，提高廠商獲利，且多以現金收賄，地點甚至在辦公室跟自家，膽大妄為。

行賄廠商均承認行賄，李新煌、蔡志和也承認犯罪。並繳回犯罪所得，一、二審依違反貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判李新煌7年、蔡志和8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞；兩人也在公懲會審理後認定事證明確，判撤職，且李新煌停用2年、蔡志和3年。