姊弟鬩牆！維多利亞建設董座涉掏空 200萬交保

維多利亞建設集團爆掏空弊案。調查局台北市調查處發現，集團董事長及執行長邱明宏涉偽造子公司股權轉讓同意書、侵占旗下凱祺建設資產，昨天兵分11路搜索該集團，約談邱明宏及子女共8人，台北地檢署今天凌晨依背信等罪命邱200萬交保、邱的兒子邱信嘉、女兒邱文思、凱祺建設監察人郭良全均30萬交保。

邱明宏被調查局移送北檢時，突然衝出多名友人用衣服、口罩幫邱遮擋媒體拍攝，猶如邱的遮羞布，邱在混亂中不停閃避，媒體詢問「這是要來劫囚嗎？」、「有沒有A公司的錢？」、「有沒有A你姊姊的股分？」邱充耳不聞，狼狽進入法警室。

維多利亞建設集團是家族企業，創辦人邱義膝下有兒子邱明宏與2個女兒，原本在集團任職的姊妹，不認同父親將集團所有權與財務全交給邱明宏，且對弟弟任意挪用集團資金感到不滿，陸續被迫交出印鑑離開集團，憤而檢舉手足涉掏空，猶如家族宮鬥劇。

全案核心調查對象原是邱義、邱明宏父子檔，但邱義患有重病，客觀上無法到案供述，只剩邱明宏當「主角」應訊。

邱明宏身兼維多利亞建設集團董座及執行長，應對集團負忠實義務並盡善良管理人責任，竟於2018年間，偽造旗下凱祺建設、維多利亞建設、大無限實業、旭地營造、雲品保全等5家公司股東之股權轉讓同意書，導致股權受損約1.8億元。

據調查，邱明宏還侵吞凱祺建設減資資金5000萬元，並以凱祺建設名下2筆不動產為擔保品，供邱獨資的天辰公司及大亮建築向銀行申請貸款，藉此掏空凱祺建設3.5億元資產；後來又主導凱祺建設賤賣這2筆不動產給天辰、大亮建築，再掏空凱祺建設1.2億元。

維多利亞建設集團以建築營造、土木工程業兼餐飲服務業為核心，旗下共有12個子品牌，包括凱祺建設、知名高檔火鍋「德朗餐廳」，沒想到驚爆掏空弊案。