維多利亞集團二代鬩牆 董座送辦竟用「遮羞布」擋臉

維多利亞建設集團董座邱明宏送辦時模樣狼狽。記者張宏業／攝影 維多利亞建設集團爆發掏空弊案。調查局台北市調查處發現，集團董事長及執行長邱明宏涉偽造子公司股權轉讓同意書、侵占旗下凱祺建設資產，涉及掏空背信等罪，市調處昨天兵分11路搜索該集團處所，帶回邱明宏及子女共8人詢問，邱今天凌晨移送北檢複訊時，突然衝出2名友人用衣服幫邱遮擋媒體拍攝，猶如邱的遮羞布，過程還與媒體推擠，最後狼狽進入法警室。

邱明宏被調查官帶往地檢署時，發現媒體守候，先是低頭用手遮臉，一旁等候多時的友人突然從旁竄出，讓現場媒體誤以為有人來劫囚，結果是用衣服替邱遮擋鏡頭，邱在混亂中不停閃避媒體拍照，友人全程護駕，狼狽模樣完全不像堂堂董事長，媒體怒問「這是要來劫囚嗎？」、「有沒有掏空」，邱均充耳不聞。

全案共4人列被告被約談，分別是邱明宏、女兒邱文思、兒子邱信嘉、凱祺建設監察人郭良全，除邱明宏外，其餘3人均30萬元交保。

維多利亞建設集團是家族企業，創辦人邱義膝下有兒子邱明宏與2個女兒，原本在集團任職的姊妹，不認同父親將集團所有權與財務全交給邱明宏，且對邱明宏任意挪用集團資金感到不滿，陸續被迫交出印鑑離開集團，憤而舉發手足涉嫌掏空，猶如家族宮鬥戲碼；全案核心被告原是邱義、邱明宏父子檔，但邱義患有重病無法到案，只剩邱明宏當「主角」應訊。

據調查，邱明宏是維多利亞建設集團董事長及執行長，應對該集團負忠實義務並盡善良管理人責任，竟於2018年間，偽造旗下凱祺建設、維多利亞建設、大無限實業、旭地營造、雲品保全等五家公司股東之股權轉讓同意書，導致股權受損金額約1.8億元。

調查顯示，邱明宏又侵吞凱祺建設減資資金5000萬元，並以凱祺建設名下兩筆不動產為擔保品，供邱獨資的天辰公司及大亮建築向銀行申請貸款，藉此掏空凱祺建設3.5億元資產；後來又主導凱祺建設賤賣這兩筆不動產給天辰、大亮建築，再掏空凱祺建設1.2億元。

維多利亞建設集團以建築營造、土木工程業兼餐飲服務業為核心，旗下共有12個子品牌，包括凱祺建設、知名高檔火鍋「德朗餐廳」等，沒想到卻驚爆掏空弊案。