屏東地檢漏夜偵訊涉貪刑警隊長 向法院聲請羈押

屏東地方檢察署接獲法務部廉政署南部地區調查組情資，屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成涉嫌貪瀆案，檢方隨即成立專案小組調查蒐證，於昨天中午由南調組幹員跟監，趁邱返回縣警局時，在警局中庭停車場將人逮捕。經檢方漏夜偵訊，邱奕成涉嫌違反貪汙治罪條例，認為有滅證、串證之虞，向法院聲請羈押。

據了解，昨天上午11時許，邱奕成駕駛偵訊車，前往屏東地檢署洽公，過程中在屏東市某銀行提款，於中午12時許返回縣警局，後由幹員尾隨進警局中庭停車場，以車阻擋逃逸動線，立即下車逮人。

幹員在邱奕成車上搜到牛皮紙袋裝著16萬元現金，查扣手機，邱直接被帶回屏東地檢署偵辦，漏夜偵訊。