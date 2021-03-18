調查程序不明？翁茂鍾案函送高階警官 警政署一再改口

警政署今天針對翁茂鍾案涉及不當接觸司法檢調警人員案，在立法院提出專題報告，指將副署長劉柏良、警政委員周幼偉函送檢察機關；外界質疑以何罪名函送，警政署未具體回應，竟改口稱「送由」檢察機關「接續調查」，調查程序引起警界非議。

報告指出，購買翁茂鍾所有佳和公司股票情事，因相關匯款及資金往來明細，經向保有資料機關調閱而未提供，及向相關金融機構調取，獲部分金融機構回覆逾保存期限，無資料可提供，警政署依行政調查程序無從查明是否涉有不法，故函送檢察機關偵辦查明。

警政署下午發聲明改口，表示將劉柏良、周幼偉「送由」檢察機關「接續調查」，警政署已完成行政調查，至於是否有不法之處，由檢察機關認定。

晚間再發聲明，指去年9月10日經媒體報導及監察院新聞稿，揭露疑涉有違反公務員服務法暨其倫理規範，當天主動自行分案調查，已行政調查完畢，本月12日函報行政院。

相關案情是由警政署政風室調查。根據政風機構執行行政調查作業要點，行政調查結果，認涉有貪污治罪條例或刑法瀆職罪章以外之非法情事者，經主管機關政風機構審核後，簽報機關首長以本機關名義移送該管檢察機關；若查無行政違失者，簽報機關首長核可，或陳報主管機關政風機構審核同意後結案。

有警界人士說，若查無具體事證理應結案，有行政違失就追究行政責任，「函送」卻沒有罪名，調查程序不明，讓人霧裡看花，恐影響社會觀感。