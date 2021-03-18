維多利亞建設集團爆掏空 董座兒女各交保30萬

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

維多利亞建設集團爆發掏空弊案。調查局台北市調查處發現，集團董事長及執行長邱明宏涉偽造子公司股權轉讓同意書、侵占旗下凱祺建設資產，涉及掏空背信等罪，市調處今天兵分11路搜索該集團處所，帶回邱明宏及子女共8人調查，台北地檢署訊後命邱明宏兒子邱信嘉、女兒邱文思、凱祺建設監察人郭良全各30萬元交保。

維多利亞建設集團是家族企業，創辦人邱義膝下有兒子邱明宏2個女兒，原本在集團任職的姊妹，對邱明宏掌握大權、挪用集團資金有意見，陸續離開集團，因而提告手足背信侵占。

全案共4人列被告被約談，分別是邱明宏子、邱文思、邱信嘉、郭良全。其他查證對象包括財務人員謝婉秋、張桂珠、賴怡靜、陳怡婷。

邱明宏是維多利亞建設集團董事長及執行長，應對該集團負忠實義務並盡善良管理人責任，竟於2018年間，偽造旗下凱祺建設、維多利亞建設、大無限實業、旭地營造、雲品保全等五家公司股東之股權轉讓同意書，導致股權受損金額約1億8千萬元。

調查顯示，邱明宏又侵吞凱祺建設減資資金5千萬元，並以凱祺建設名下兩筆不動產為擔保品，供邱獨資的天辰公司及大亮建築向銀行申請貸款，藉此掏空凱祺建設3億5千萬元資產；後來又主導凱祺建設賤賣這兩筆不動產給天辰、大亮建築，再掏空凱祺建設1億2千萬元。

維多利亞建設集團以建築營造、土木工程業兼餐飲服務業為核心，旗下共有12個子品牌，包括凱祺建設、知名高檔火鍋店德朗餐廳等。

維多利亞建設集團董座邱明宏兒子邱信嘉。記者蘇健忠／攝影
維多利亞建設集團董座邱明宏兒子邱信嘉。記者蘇健忠／攝影
維多利亞建設集團董座邱明宏女兒邱文思。記者蘇健忠／攝影
維多利亞建設集團董座邱明宏女兒邱文思。記者蘇健忠／攝影

掏空 建築

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