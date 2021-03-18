拿土製炸彈砸林森北路酒店 男子遭聲押禁見

台北市林森北路一家酒店遭人在門口扔擲爆裂物引爆，現場3人受傷。記者蔡翼謙／翻攝

台北市中山區林森北路一家酒店，昨晚間遭王姓男子拿土製爆裂物放在門口引爆，現場民眾聽到爆炸聲驚慌逃離，對街大樓的玻璃也遭震碎。王男主動投案，台北地檢署今晚複訊後，認為涉犯重罪且有滅證之虞，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪向法院聲押禁見。

警方調查，王男（20歲）17日晚上8點多，先是跑到酒店門口大聲叫囂，隨後拿出2顆土製爆裂物往酒店門口丟，土製爆裂物數秒後引爆，由於王男在爆裂物加入小鋼珠增加爆炸威力，小鋼珠噴向對街大樓的玻璃，導致玻璃碎裂。

一名84歲老翁因行經該處，大腿遭玻璃割傷。王男當下直接到分局主動投案，稱他上周到該酒店消費，與店家發生糾紛，才實施報復行為。

王男拒絕夜間偵訊，警方今上午向北檢報請指揮偵辦，晚間在律師陪同下移送複訊，訊後檢方向法院聲押禁見。