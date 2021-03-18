警署稱將劉柏良周幼偉函送檢方 後改函報行政院

立法院司法及法制委員會今專題報告翁茂鍾案，警政署資料指出，因行政調查無從查明副署長劉柏良、警政委員周幼偉買股，函送檢方偵辦。警政署晚間後來改口，稱要函報行政院處理。

立法院司法及法制委員會今天進行「翁茂鍾案涉及不當接觸司法檢調警人員案」專題報告，警政署資料提及，劉柏良、周幼偉部分，依行政調查程序無從查明購買股票詳細情形，是否涉有不法，「故函送檢察機關偵辦查明」。列席的警政署副署長蔡蒼柏接受媒體聯訪時表示，會函送台北地檢署，還在跑流程。

不過，警政署在下午改口，已完成行政調查，有無不法交檢察機關「接續」調查認定。

警政署晚間補充說明，本案於109年9月10日經媒體報導及監察院新聞稿揭露疑涉有違反公務員服務法暨其倫理規範，當日即主動自行分案調查，案已行政調查完竣並於3月12日函報行政院待核定，若涉及不法情事，再送檢查機關偵辦。

富商翁茂鍾與前公懲會委員長石木欽不當往來案，除石木欽遭監察院彈劾，司法院今年1月18日公布行政調查報告，引發外界疑慮，院長許宗力1月20日宣布全面調查所有疑似涉及不當違失行為的法官，3個月內完成調查報告。