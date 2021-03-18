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國軍裝甲車擦撞山壁！馬祖5官兵送醫後最新狀況曝光

維多利亞集團執行長爆侵占1.8億 監察人交保30萬元

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

維多利亞集團執行長邱明宏被控2018年間，偽造維多利亞建設、凱祺建設、大無限實業、旭地營造及雲品保全5家公司股東之股權轉讓同意書，導致股權受損金額約1.8億元，並侵占凱祺建設減資資金5000萬元；調查局台北市調查處今天約談邱明宏等人到案，相關人晚間依背信等罪移送台北地檢署複訊，目前維多利亞建設及凱祺建設監察人郭良全30萬交保。

據調查，邱明宏另以凱祺建設名下2筆不動產為擔保品，供獨資之天辰公司及大亮建築向銀行申貸，導致凱祺建設受有價值3.5億元損害，邱並主導凱祺建設賤賣該2筆不動產予自己獨資設立之天辰公司、大亮建築，讓凱祺建設受損1.2億元。

同案約談包括邱明宏子女邱文思、邱信嘉、凱祺建設財務人員謝婉秋、張桂珠、賴怡靜、陳怡婷。維多利亞以建築營造或土木工程業兼餐飲服務業為核心，目前旗下共有12個子品牌，子品牌包括凱祺建設、知名火鍋德朗餐廳等。

維多利亞集團執行長邱明宏。 圖／維多利亞提供
維多利亞集團執行長邱明宏。 圖／維多利亞提供

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