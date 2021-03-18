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他賣手機門號代價僅1千元 詐騙集團當人頭帳戶騙1.7億

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市陳姓男子因缺錢花用，申辦一只手機門號，以1千元的代價賣給詐騙集團當人頭帳戶使用。詐騙集團以被害人手機欠費、個資遭盜用等老哏，騙取一名六旬老翁匯款40次，騙走1億7千萬元。基隆地檢署今天依詐欺幫助犯罪嫌將陳男提起公訴。

基隆地檢署起訴書指出，住新北市萬里區陳姓男子，2019年6月，向遠傳電信申辦行動電話及SIM卡，以1000元的代價賣給綽號「小胖」不詳姓名年籍的男子。「小胖」所屬詐欺集團取得該門號SIM卡後，在2019年6月間，陸續向許姓被害人詐稱其手機欠費、個資遭盜用，要求許將該行動電話加入LINE好友後，在行動電話顯示「林副隊隊長」行騙。

起訴書說，許姓被害人不疑有他，依假冒的「林副隊隊長」指示，把存款陸續多次匯到指定的金融機構「保管」，遂行詐騙。案經台北市警大同分局，報請士林地檢署陳請高檢署移請基隆地檢署偵辦。

檢警清查，許姓被害人匯出的款項少則42萬，多則500多萬，2019年5月到同年12月，前後匯出40筆，總計匯出1億7千多萬元。

起訴書指出，警方循線查出人頭帳戶是陳男賣給詐騙集團，今天偵結依詐欺罪嫌提起公訴。陳男坦承因為缺錢花用，申辦手機後以1千元賣給詐欺集團，涉嫌幫助詐欺罪嫌明確，檢方說，考量陳男5年內故意再犯詐欺罪，為累犯，建請法官依法加重其刑。

檢方說，幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。意為自己或第三人不法之所有，以詐術將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。

他賣手機門號代價僅1千元，詐騙集團當人頭帳戶騙1.7億。圖／報系資料照，圖為示意圖，非新聞案作查扣證物。
他賣手機門號代價僅1千元，詐騙集團當人頭帳戶騙1.7億。圖／報系資料照，圖為示意圖，非新聞案作查扣證物。

詐騙集團 詐欺

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