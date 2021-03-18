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彰化田中鎮風雨運動場工程爆官商勾結弊案 檢調今大搜索

聯合報 / 記者簡慧珍 ／彰化即時報導

彰化縣田中鎮多功能風雨運動場啟用不到一年，傳出疑似圖利廠商與索取回扣等工程採購弊案，檢調今天兵分多路到鎮公所、疑涉案主管和廠商的住處搜索，帶回十多箱資料，傳訊10多人以釐清案情。

已過世鎮長謝文賢與立法委員陳素月向中央和縣政府爭取經費，獲教育部體育署補助1480萬元，縣府補助372萬元，興建約一公頃的田中鎮多功能風雨運動場。2017年規畫和發包，2019年4月14日動工，去年6月26日完工，7月25日啟用。鎮長洪麗娜說，她就任時，多功能風雨球場已發包施做，因此她不清楚相關細節。

據了解，有民眾檢舉田中鎮多功能風雨運動場涉及圖利廠商，和地方人士索取回扣，彰化地檢署承辦檢察官今天指揮廉政署、政風和警調人員，分別前往田中鎮公所、廠商與鎮公所相關主管的住處搜索，查扣部分文書資料、帳冊等證物，也傳訊和隔離偵訊10多名涉案人員，檢方將依掌握和調查的證據內容，擴大追查相關涉案層級。

去年7月完工啟用的田中鎮多功能風雨運動場，傳出疑似官商勾結的工程弊案。記者簡慧珍／攝影
去年7月完工啟用的田中鎮多功能風雨運動場，傳出疑似官商勾結的工程弊案。記者簡慧珍／攝影

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