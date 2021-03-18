維多利亞集團爆執行長涉侵占數億元 調查局搜索約談邱明宏
調查局台北市調查處接獲檢舉，指維多利亞建設集團旗下凱祺建設大股東疑挪用數億元款項至私人帳戶，涉及侵占與背信罪，市調處為釐清有無犯罪事實，今天分兵分多路搜索10餘處所，約談執行長邱明宏等10餘人到案，預計深夜移送台北地檢署複訊。
維多利亞建設股份有限公司以建築營造或土木工程業兼餐飲服務業為核心，目前旗下共有12個子品牌，子品牌包括凱祺建設、知名火鍋德朗餐廳等。
據多年前實價揭露顯示，士林官邸北側重劃區由凱祺建設興建的豪宅「天子」，除3樓戶別單價每坪180萬元創士林區新高價；總坪數417.4坪的1、2樓戶別，成交總價5.5億元，為全台住宅第二高總價的戶別，僅次總價8.2億元的「皇翔御琚」，擠下仁愛帝寶。
當年凱祺預提1億管理費，投資興建士林官邸重劃區豪宅案「天子」，是業界一項創舉。
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