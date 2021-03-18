快訊

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

孤身一人，向世界發起戰爭？七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

維多利亞集團爆執行長涉侵占數億元 調查局搜索約談邱明宏

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局。圖／聯合報系資料照
調查局。圖／聯合報系資料照

調查局台北市調查處接獲檢舉，指維多利亞建設集團旗下凱祺建設大股東疑挪用數億元款項至私人帳戶，涉及侵占與背信罪，市調處為釐清有無犯罪事實，今天分兵分多路搜索10餘處所，約談執行長邱明宏等10餘人到案，預計深夜移送台北地檢署複訊。

維多利亞建設股份有限公司以建築營造或土木工程業兼餐飲服務業為核心，目前旗下共有12個子品牌，子品牌包括凱祺建設、知名火鍋德朗餐廳等。

據多年前實價揭露顯示，士林官邸北側重劃區由凱祺建設興建的豪宅「天子」，除3樓戶別單價每坪180萬元創士林區新高價；總坪數417.4坪的1、2樓戶別，成交總價5.5億元，為全台住宅第二高總價的戶別，僅次總價8.2億元的「皇翔御琚」，擠下仁愛帝寶。

當年凱祺預提1億管理費，投資興建士林官邸重劃區豪宅案「天子」，是業界一項創舉。

品牌 重劃區 士林官邸 調查局

延伸閱讀

光罩發布重訊 否認介入優你康經營權之爭

日盛金大股東陸資疑雲 金管會最快1個月內裁處

瑞典王室再染疫 王儲夫婦確診新冠肺炎

笑看警察瀕死的酒駕犯？澳洲公憤「壞心撒馬利亞人」認罪

相關新聞

維多利亞集團爆執行長涉侵占數億元 調查局搜索約談邱明宏

調查局台北市調查處接獲檢舉，指維多利亞建設集團旗下凱祺建設大股東疑挪用數億元款項至私人帳戶，涉及侵占與背信罪，市調處為釐...

他賣手機門號代價僅1千元 詐騙集團當人頭帳戶騙1.7億

新北市陳姓男子因缺錢花用，申辦一只手機門號，以1千元的代價賣給詐騙集團當人頭帳戶使用。詐騙集團以被害人手機欠費、個資遭盜...

彰化田中鎮風雨運動場工程爆官商勾結弊案 檢調今大搜索

彰化縣田中鎮多功能風雨運動場啟用不到一年，傳出疑似圖利廠商與索取回扣等工程採購弊案，檢調今天兵分多路到鎮公所、疑涉案主管...

桃園機場土石崩塌活埋3人 包商賠2700萬和解檢緩起訴

桃園國際機場2018年8月21日進行WC滑行道遷建及雙線化工程施工，發生土石崩塌，造成3名工人遭活埋死亡工安意外，桃園地...

高檢署諸慶恩再審聲請案 高院法官黃惠敏中籤

「石木欽案」引爆司法人員與富商翁茂鍾官商不正常往來疑案，案情持續延燒，而已故的百利達銀行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造...

刑警隊長涉收賄 屏東縣警察局：壯士斷腕、從嚴處理

屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成今涉嫌收賄，在縣警局後門當場遭逮捕，現場起出逾十萬元現金。屏東縣警察局長李文章說，事證仍待調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。