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桃園機場土石崩塌活埋3人 包商賠2700萬和解檢緩起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園國際機場2018年8月21日進行WC滑行道遷建及雙線化工程施工，發生土石崩塌，造成3名工人遭活埋死亡工安意外，桃園地檢署查出意外原因為該工程開挖未設置防止崩落設備，包商天江工程公司江姓負責人違反職業安全衛生法規定造成死亡職業災害。由於該公司已賠償每名死者家屬900萬元，檢方今天偵結，江男依業務過失致死罪嫌予以緩起訴處分，並應向公庫支付2萬元緩起訴金。

檢警調查，桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程進行施工，2018年8月21日下午4時多，包商進行機場航站北路工區自來水及消防管線主幹遷移改接水管作業，當時5名工人剛結束工作、整理工具，邊坡突然發生土石崩落，2名工人驚險逃出，黃姓、陳姓、朱姓3人來不及逃出慘遭土石活埋，救出送醫仍告不治。

檢方查出，桃園機場WC滑行道遷建及雙線化工程，施工前必須先將下方管線遷移他處，由於該處已有其他管線，工程單位必須將地基挖得更深，才能讓管線從下方接通，當時施工下挖4公尺深度，包商卻未設置防止邊坡崩落設施，加上施工前，曾有連續降雨造成邊坡土石鬆軟，導致開挖邊坡時，造成至少有2噸土石瞬間崩落發生災害。

桃檢表示，該工程為承攬廠商轉包天江工程公司施作，江姓負責人坦承上情，並願負責到底；江並與3名死者家屬達成和解、每人賠償900萬元，家屬表達不再追究責任，檢察官考量江男犯後態度良好，亦無前科，工安事件發生後未規避責任，偵結予以緩起訴處分，並應向公庫支付2萬元緩起訴金。

桃園機場工程發生工安意外，造成3名工人被活埋死亡。圖／桃園市消防局提供
桃園機場工程發生工安意外，造成3名工人被活埋死亡。圖／桃園市消防局提供

桃園機場 工安

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