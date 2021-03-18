造謠台灣豬可用瘦肉精 桃園男遭法院判罰8千元

桃園市王姓男子去年在臉書社團發表「台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」的不實訊息，桃園地方法院桃園簡易庭8日認定他散布謠言足以影響公共安寧，裁定罰鍰8000元，可抗告。

裁定書指出，王姓男子去年9月18日在臉書（Facebook）的爆料公社二社社團內，發表「農委會上星期五已經偷偷通過，台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」等不實訊息，案經台北市政府警察局中山分局以違反社會秩序維護法移送。

王男在審理時辯稱，他有打電話到農委會，針對農委會去年8月28日公告所述萊克多巴胺禁止輸入、輸出、販賣、陳列但國內豬隻不適用的內容，告知該公文有無會議紀錄，為何會同意萊克多巴胺的使用，他是針對這點闡述想法等語。

桃園簡易庭審理時發現，農委會在去年8月28日的公告內容，以及去年9月7日的公告內容，都沒有王男貼文中所稱「台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」的內容。

審理法官認為，王男早就知道農委會公告牛及豬於「國外」使用萊克多巴胺（即俗稱瘦肉精）不在規範之列，台灣養豬業者並未可合法使用瘦肉精一事，竟刻意曲解政府公告，將上開不實資訊散布於眾。

審理法官認為，關於進口使用萊克多巴胺的牛豬議題，在社會上有廣大討論，若讓王男散布假訊息，對事情真相並無幫助，且足以影響公共安寧，非言論自由所保障的範疇，8日裁定罰鍰新台幣8000元，可抗告；桃園地方法院今天表示，由於裁定通知書15日才剛寄出，目前仍在可抗告期間，但尚未接獲王男提出抗告。