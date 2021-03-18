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高檢署諸慶恩再審聲請案 高院法官黃惠敏中籤

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

「石木欽案」引爆司法人員與富商翁茂鍾官商不正常往來疑案，案情持續延燒，而已故的百利達銀行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造文書有罪部分，高檢署今將再審聲請書送交台灣高等法院；高院下午分案，確定由法官黃惠敏中籤。

高檢書聲請諸慶恩再審案由高院木股法官黃惠敏為受命法官，審判長為許宗和，陪席法官為黃玉婷；據了解，黃惠敏先前為檢察官，且為馬英九特別費案一審公訴檢察官，2011年轉任法官至今。

高檢署15日召開記者會認為，諸慶恩有罪判決2002年5月16日確定，但依刑事訴訟法第427條第1、4款規定，受判決人已死亡，仍得為被告利益聲請再審，也就是說，如檢察官認諸慶恩應受無罪判決，仍得聲請再審。

高檢署指出，除15日記者會提出的事證外，16日和前百利達銀行資產負債管理部職員聯繫，取得有關諸慶恩涉犯偽造文書的交易單（Deal Ticket）填寫流程等事實的證述，也是判決確定後存在，可以聲請再審的新證據，因此今送交再審聲請書給高院。

檢察官 偽造文書 記者會

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