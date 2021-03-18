刑警隊長涉收賄 屏東縣警察局：壯士斷腕、從嚴處理
屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成今涉嫌收賄，在縣警局後門當場遭逮捕，現場起出逾十萬元現金。屏東縣警察局長李文章說，事證仍待調查，會依涉案事實，從嚴處理。
屏東縣警察局今下午召開記者會說明，警察局副局長林英仁說，今天中午十二點多，屏東地檢署指揮廉政署偵辦，邱姓隊長涉嫌貪瀆案，廉政署人員開車尾隨，進入警察局中庭停車場，將邱逮捕到案，並在邱身上發現牛皮紙袋內有10萬現金，查扣手機，將邱帶回屏東地檢署偵訊。
林英仁說，本案進入司法偵查程序，將全力配合檢察官指揮偵辦，邱如確有不法屬實，本局將壯士斷腕，從嚴議處，並追究考監責任。
屏東縣警察局重申，對於員警違法、違紀案件，秉持不掩飾、不庇縱及不護短之決心，倘有任何不法行為，亦決不寬貸、依法嚴懲，更要求員警身為執法者，應具備更高的法律認知，以更嚴謹的守法觀念自我要求，以符民眾期待。
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