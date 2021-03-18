判賠1401萬後首出庭 華山分屍案凶嫌面無表情不講話

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本，刑事一審判陳死刑，二審改判無期徒刑，被最高法院發回更審，案件在高院更一審審理中。民事部分，法院日前判他應賠償死者家屬1401萬元；台灣高等法院今開訊問庭，陳伯謙面對記者詢問是否願意賠償家屬、出書等問題，他均沈默不語。

因陳伯謙羈押期即將屆滿，高院開訊問庭，陳伯謙被押解出庭時，媒體問及是否仍有出書念頭、是否已經脫產、是否願意賠償家屬1401萬元，他面對鏡頭一語未發，而他的委任律師黃致豪、林陟爾均未出庭；此次也是他被判賠逾千萬後首次出庭。

陳伯謙2018年5月在華山藝文特區築「野居草堂」教弓道技藝，高女報名當學員；5月31日下午，高女在草堂與陳飲酒聊天，高女酒後在軟墊昏睡；翌日凌晨，陳性侵高女並將她勒斃、分屍。陳殺人後，將屍體連衣服肢解成13塊，用7個垃圾袋分裝，從6月4日清晨起，騎機車翻山越嶺，分多次將屍袋載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本，因此先用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。

一審判陳伯謙死刑，褫奪公權終身，二審認為陳伯謙符合「自首」要件得以減刑，改判無期徒刑，被最高法院撤銷發回更審，案件仍在高院更一審審理中。

民事部分，法官認為刑事審理認定陳伯謙性侵、殺害高女屬實，應負賠償責任。高女年僅30歲卻被殘忍殺害，分屍棄置荒野、屍骨不全，父母喪女之痛不言可喻。