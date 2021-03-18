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女帶團赴日本密集投保旅平險 保險公司被詐百萬元

聯合報 / 記者廖炳棋／即時報導

刑事警察局日前接獲保險犯罪防治中心通報，專門從事日本旅遊代購團的林姓女子（40歲），在2019年到2020年間6次帶團到日本，但她每次帶團，成員卻向各保險公司密集且重複投保各類旅遊平安、意外、醫療險，次數高達5到6次，回國後再以假「行李遺失事故」與「意外疾病緊急就醫症狀」，向各大保險公司詐領保險金，警方展開調查，18日約談林女及團員共16人到案。

據了解，林女在日本就讀高中及一所學院，日文相當流利，她返國後從事代購及旅遊購物團，帶領網友到日本旅遊，順便購買知名家電及電子產品、高檔包包，在網路上頗有名氣。

不過林女帶圖密集投保的行徑，引起保險單位注意，與林女時常配合的15人，常與林女組成旅遊代購團，所有成員投保數百到一千元的旅平險、意外險後，回國就以各種理由要求理賠，包括行李遺失、機場跌倒，或是腸胃炎、疾病發作，由於成員都有在日本就醫紀錄，因此都成為旅遊團索賠的理由，總計2019年到2020年間，投保將近130次，超過半數獲得理賠。其中林女有28次行李遺失險成功獲賠，另超過40次腸胃炎。

警方調查，林女旅遊曾經全團15人全都要求索賠，保險公司的賠償金超過百萬，保險公司發覺不對，30家保險公司要求調查。

警方指出，參加林女旅遊團的15人，成員間彼此熟識，也知道林女的詐保手法，透過大量重複投保各保險公司旅遊平安險，以「少額的保費」詐取「疊加後的高額保險金」。

專案小組見時機成熟，今天前往桃園市、新竹縣、台中市、高雄市等地區展開同步搜索、拘提行動，查扣手機、筆電、金融存簿、個人印鑑、行李箱等證物，並拘提林女等15名犯嫌到案，警方還在林女家中，找到申保遺失的筆記型電腦。

全案經警詢後，以涉嫌加重詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌解送台北地檢署偵辦。

林姓女子組成旅遊代購團，密集重複投保旅平險、平安險，再詐保保險金。記者廖炳棋／翻攝
林姓女子組成旅遊代購團，密集重複投保旅平險、平安險，再詐保保險金。記者廖炳棋／翻攝
林姓女子組成旅遊代購團，密集重複投保旅平險、平安險，再詐保保險金。記者廖炳棋／翻攝
林姓女子組成旅遊代購團，密集重複投保旅平險、平安險，再詐保保險金。記者廖炳棋／翻攝
林姓女子組成旅遊代購團，密集重複投保旅平險、平安險，再詐保保險金。記者廖炳棋／翻攝
林姓女子組成旅遊代購團，密集重複投保旅平險、平安險，再詐保保險金。記者廖炳棋／翻攝

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