遭控侵占善款4.4億 何明德行善團喊冤：資產管理

檢調偵辦嘉義市「何明德行善團」涉侵占善款，嘉義地檢署昨晚訊後依公益侵占、背信及洗錢罪嫌，命令何明德的女兒陳美智100萬、女婿蕭豐彥80萬交保，據指，陳女今凌晨具保，而蕭至上午約9點才辦保；對於是否繼續募款，陳美智受訪透露有民眾希望繼續做，會再考慮。

蕭勝彥上午交保步出嘉檢時指出，因行善團沒有立案，都用私人名義來處理，絕沒侵占，從前至今工程結餘款超過3億，才用家裡成員名義買保單，屬資產管理的方式，加上沒有保險，也當公安基金，單純想保存善款，看未來怎麼交接。

蕭勝彥說，會員20幾萬人，會員每一期4個月交100元，一期最多收到2000萬，且要做橋才接受捐款，他無奈說，跟妻子都是教師退休，生活花費很少，做橋也沒偷工減料，這次事情讓名譽、信用都毀損。

由於檢方聲請凍結帳戶，蕭勝彥透露，目前嘉縣中埔有2座橋、竹崎1座仍進行中，預定要做的則20、30座，會想辦法先完工。陳美智下午受訪表示，仍有民眾要他們繼續做，還在考慮未來是否繼續接受善款。

據了解，何明德約1965年發起何明德行善團，之後更名嘉義市嘉邑行善團，23年前何離世後內部分裂，部分團員登記成立「嘉義市嘉邑行善團」社團法人組織，另一派何的女兒陳美智改回「何明德行善團」，有創團元老另成立雲林嘉邑行善團。

檢調發現，何明德行善團到2010年才有作帳，且以往只接受現金捐款，後來陸續開放匯款，善款卻都放在私人的戶頭，還疑挪用買保險、房地產等；經清查，陳美君及家屬等私人帳戶累計金額達9億1800多萬元，疑挪做私用約4億4000多萬元，檢方已分兩批向銀行聲請凍結。