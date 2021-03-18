西雅圖咖啡摻豆案 老總責推下屬庭後讀經沉澱3小時

西雅圖極品咖啡，2018年遭踢爆涉嫌在13項標示100%阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入羅布斯塔咖啡豆。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

西雅圖極品咖啡，2018年遭踢爆涉嫌在13項標示100%阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入羅布斯塔咖啡豆，對外販售給消費者，遭依違反食品安全法起訴。今天士林地院開庭，總經理劉增祥做無罪答辯，坦承管理疏失，但推責任聲稱是外籍勞工誤拉至烘焙區，半隱退後廠長可全權處理咖啡配方，庭後在法院讀經三小時才離去。

劉在法庭上把責任推給下屬，他供稱，外勞負責拉配方豆到烘焙區，不慎「誤拉」羅布斯塔豆拉到烘焙區，才會造成此事。

法官稱，全案審理重點是標示100%阿拉比卡咖啡豆，怎麼會含有羅布斯塔咖啡豆。法官也質疑，外勞主導西雅圖公司13項產品品質？

劉增祥供稱，市面上有更便宜的阿拉比卡跟羅布斯塔咖啡豆，我們沒有動機去做這件事，才會請行銷擬聲明稿澄清，衛生局三次稽查時都不知道有摻入行為，直到11月才知道「他們捅出婁子」。

劉解釋，西雅圖咖啡在民國86成立，門市都是使用100%阿拉比卡咖啡豆，91年起拓展業務封閉性通路，在餐廳、飯店、早餐店等販售只有標示產地、沒有標示成分的配方豆及綜合豆，此業務通路的咖啡豆就含有羅布斯塔咖啡豆。

91年開始進軍開放性通路，但賣不好退出，後續至103年、104年改以100％阿拉比卡咖啡豆販售；做法是抽調業務通路配方中的羅布斯塔咖啡豆（一公斤約90元）換成價位相似的阿拉比卡咖啡豆（一公斤約88元產地巴西）市面上還有60元的越南豆都沒有使用。

劉稱，106底起大量進入開放性市場如家樂福、大潤發等，行銷部門「複製貼上」門市產品的外包裝設計，行銷部門沒有和工廠弄清楚成分，才有所疏失。

劉指出，咖啡市場上從105年起出現「阿拉比卡才是好豆」之觀念，不認同這個落後觀念，但為了打入市場，只能配合市場需求使用100%阿拉比卡豆。

劉稱，103年8月半隱退，退出烘焙管理，只管試喝風味，公司給妻子經營，烘焙咖啡豆則全權放給李志明決定配發比例成分，曾「口頭交代」要確認倒入烘焙槽的青豆成分，廠長可以決定修改配方。

廠長李志明和烘焙組長何家誠皆否認犯行。李志明稱，只是領人家薪水，一切遵從總經理劉增祥指示辦理，公司發聲明時，就知道疏失是援用舊產品包裝設計的外包裝；印象中公司沒有更改100%阿拉比卡豆配方，且依劉增祥提供的配方烘焙咖啡豆，13項品項中5項含有26％羅布斯塔豆、8項含有13％羅布斯塔豆。

烘焙組長何男稱，依照公司配方表領出青豆，烘焙成「經典、焙煎、傳濃、傳綜」四種半成品，但不知道後續繪製成什麼品項產品，烘焙完成後，會親自用領料單去確認庫存，外籍移工不會「拉錯」。

何也說，事發後依照廠長指示更改了1年的領料單，劃掉羅布斯塔咖啡豆，增加阿拉比卡咖啡豆數量。廠長則稱這是依照劉增祥指示。劉則反駁，當時很火大，他們捅婁子，所以叫他自己去處理。

劉增祥說，咖啡都是可安心食用，沒有虧心的感覺，沒有加入不能當食品的東西「事情發生我覺得很不可思議」法官指出，西雅圖老字號品牌，得來不易更應珍惜，但你所說的製造流程等，老闆員工推責任給外籍移工「真的是不可思議」。

法官提醒，在法庭上講的話，都會成為西雅圖公司的形象，法庭講求證據，社會大眾則是看態度，目前看到公司上下推卸責任，說詞兜不攏，希望被告與辯護人再討論訴訟策略。法院諭知，6月17日上午9點30分續開庭。劉增祥庭後與律師簡短談話後，在法院內坐著讀著金剛經查達三小時，以沈澱心情，直到下午三時許才離開法院。