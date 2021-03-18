屏東刑警隊長上午去地檢署洽公 下午卻因索賄遭移送

屏東縣刑事警察大隊，一名47歲的邱姓隊長，今天上午屏東地方檢察署洽公，開著偵防車外出，殊不知，早已被廉政署與警局督察科人員盯上，待邱停車隨即上前逮捕，並起出裝有10萬元現金的牛皮紙袋。邱姓隊長已移送屏東地檢署，待釐清案情。

據了解，邱姓隊長今上午開著偵防車外出，前往地檢署洽公，過程中，被廉政署盯上，直到邱姓隊長返回縣警察局停車時，廉政署與警局督察科人員上前逮人，並當場起出用牛皮紙袋裝的10萬元以上現金，目前已移送屏東地檢署。

邱姓隊長是屏東縣人，從警25年，警大70期畢業，大約4年前，2015年從高雄調回屏東，曾任東港分局崁頂派出所長、刑大警務員、內埔擔任偵查隊副隊長，在調回刑大偵二隊大1年前。