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屏東涉收賄刑大隊長酒後曾與員警衝突 今逃逸時被逮

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成今在縣警局後門遭廉政署人員當場逮捕，現場起獲數十萬元現金，涉嫌收賄。邱奕成曾任高雄旗山分局甲仙分駐所長，和朋友飲酒聚餐回到派出所後，不滿員警取締酒駕績效不彰，兩人發生拉扯衝突。當時邱因違反品格紀律言行失檢，記大過處分，邱之後調回屏東，去年八月升隊長，未料今天又發生風紀事件。

據了解，2013年9月，當時邱擔任高市旗山分局甲仙所長，和朋友喝酒聚餐後回到派出所，不滿所內員警取締酒駕不彰，兩人發生拉扯衝突，李姓員警受傷。警方調查，邱擔任所長身為主管，沒有以身作則，記大過處分。

邱後來調到湖內分局，之後降調回到屏東縣警察局，去年8月從內埔分局偵查隊副隊長升屏東縣刑警大隊偵二隊長。

據了解，邱的酒品不佳，喝了酒就變了樣，高雄警界對他風評不佳。

今天中午時，邱在屏東縣警察局餐廳吃飯，獲悉廉政署要逮人，邱從餐廳逃走，但仍在警局後門遭逮捕。 

屏東縣刑警大隊偵二隊隊長邱奕成涉嫌收賄，邱先前在高雄市警局擔任所長時，酒後與員警發生衝突，調離主管職。記者陳弘逸／攝影
屏東縣刑警大隊偵二隊隊長邱奕成涉嫌收賄，邱先前在高雄市警局擔任所長時，酒後與員警發生衝突，調離主管職。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 警察 酒駕

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