發現新證據！高檢署今送交諸慶恩再審聲請書

「石木欽案」引爆司法檢調人員與富商翁茂鍾官商不正常往來疑案；百利達銀行資產負債管理部經理諸慶恩有罪部分，高檢署發現新證據，今將再審聲請書送交高等法院。

高檢署15日召開記者會認為，諸慶恩有罪判決2002年5月16日確定，但依刑事訴訟法第427條第1、4款規定，受判決人已死亡，仍得為被告利益聲請再審，也就是說，如檢察官認諸慶恩應受無罪判決，仍得聲請再審。

高檢署指出，除15日記者會提出的事證外，16日和前百利達銀行資產負債管理部職員聯繫，取得有關諸慶恩涉犯偽造文書的交易單（Deal Ticket）填寫流程等事實的證述，也是判決確定後存在，可以聲請再審的新證據。

高檢署指出，若高院裁定開始再審，即進行實體審判程序，依最高法院判例意旨，諸慶恩雖已死亡，但檢察官認為他應受無罪判決，而為他的利益聲請再審時，若經高院裁定開始再審，即由高院依二審程序進行實體審判，非以諸慶恩死亡為由判決不受理。

高檢署表示，高檢檢察官當初是依諸慶恩聲請而提起上訴，內容僅針對諸慶恩偽造文書部分，而此部分依法不得上訴第三審，因此檢察官上訴為不合法。