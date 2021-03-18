快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市議長被調查 藍質疑政治力介入、綠提及藍營內耗

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

國民黨高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費，今天早上檢調約談曾麗燕，並於7時許到高雄市議會、曾麗燕服務處、住處搜索。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮質疑有政治力介入，有民進黨議員認為或許與國民黨內鬨有關。至於對明年地方選舉的影響，藍綠議員認為還有相當時間，現在談影響還早了一點。

曹桓榮說，高雄市最近治安差，工安事件頻傳，此時查議長曾麗燕，難免讓人有政治力介入、要藉此轉移市政缺失焦點之疑，「不希望太多政治力介入！」

對於明年的選舉，曹桓榮說，現在距選舉還有一段時日，不管在議員選舉或議長選舉，不一定有影響，還要再觀察。

有民進黨議員認為，議長補選之事，國民黨內耗嚴重，到現在傷痕仍在，說不定這次曾麗燕的事，與國民黨內部的競合有關，但都盼下一次的定期大會不要受影響，至於明年選舉，變數還很多，現在言之尚早。

高雄市議長曾麗燕歷任4屆議員，去年7月31日補選上議長。圖／高雄市議會提供
高雄市議長曾麗燕歷任4屆議員，去年7月31日補選上議長。圖／高雄市議會提供

國民黨 高雄市

延伸閱讀

高雄市議長曾麗燕去年補選坐上議長位 主持議事溫和

小型遊艇漸往台南移 高雄市議員促開放高港船渠挽觀光

布局明年選舉 高市藍綠深耕原鄉

高雄藍綠布局原鄉 藍設聯合服務處、綠要深入原鄉座談

相關新聞

判賠1401萬後首出庭 華山分屍案凶嫌面無表情不講話

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本，刑事一審判陳死刑，二審改判無期徒刑，被最高法院發回更審，案...

女帶團赴日本密集投保旅平險 保險公司被詐百萬元

刑事警察局日前接獲保險犯罪防治中心通報，專門從事日本旅遊代購團的林姓女子（40歲），在2019年到2020年間6次帶團到...

刑警隊長涉收賄 屏東縣警察局：壯士斷腕、從嚴處理

屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成今涉嫌收賄，在縣警局後門當場遭逮捕，現場起出逾十萬元現金。屏東縣警察局長李文章說，事證仍待調...

遭控侵占善款4.4億 何明德行善團喊冤：資產管理

檢調偵辦嘉義市「何明德行善團」涉侵占善款，嘉義地檢署昨晚訊後依公益侵占、背信及洗錢罪嫌，命令何明德的女兒陳美智100萬、...

西雅圖咖啡摻豆案 老總責推下屬庭後讀經沉澱3小時

西雅圖極品咖啡，2018年遭踢爆涉嫌在13項標示100%阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入羅布斯塔咖啡豆，對外販售給消費者，遭依...

屏東刑警隊長上午去地檢署洽公 下午卻因索賄遭移送

屏東縣刑事警察大隊，一名47歲的邱姓隊長，今天上午屏東地方檢察署洽公，開著偵防車外出，殊不知，早已被廉政署與警局督察科人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。