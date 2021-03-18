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高雄市議長被調查 藍質疑政治力介入、綠提及藍營內耗
國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費，今天早上檢調約談曾麗燕，並於7時許到高雄市議會、曾麗燕服務處、住處搜索。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮質疑有政治力介入，有民進黨議員認為或許與國民黨內鬨有關。至於對明年地方選舉的影響，藍綠議員認為還有相當時間，現在談影響還早了一點。
曹桓榮說，高雄市最近治安差，工安事件頻傳，此時查議長曾麗燕，難免讓人有政治力介入、要藉此轉移市政缺失焦點之疑，「不希望太多政治力介入！」
對於明年的選舉，曹桓榮說，現在距選舉還有一段時日，不管在議員選舉或議長選舉，不一定有影響，還要再觀察。
有民進黨議員認為，議長補選之事，國民黨內耗嚴重，到現在傷痕仍在，說不定這次曾麗燕的事，與國民黨內部的競合有關，但都盼下一次的定期大會不要受影響，至於明年選舉，變數還很多，現在言之尚早。
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