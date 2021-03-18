高雄市議長曾麗燕去年補選坐上議長位 主持議事溫和

國民黨籍高雄市議長曾麗燕歷任4屆議員，因前議長許崑源去年過世，去年7月31日她補選上議長，就任7個多月來，議員多肯定她個性溫和，不分黨派，主持議事多能中立，在預定4月8日開議的定期大會之前傳出涉詐領助理費，議員聽到多感訝異。

曾麗燕的先生前立委林宏宗在地方經營甚深，林宏宗不參選之後，她在前鎮、小港參選縣市合併之前的高雄市第7屆議員，順利當選，縣市合併之後，連任3屆，去年被國民黨推出來參選補選的議長，在65位議員中獲得35票，坐上議長之位。

曾麗燕擔任議員期間，與多數議員相處融洽，開會期間國民黨團中午在黨團辦公室備午餐，她常向自掏腰包，購買菜市場美食為大家加菜，議員多暱稱她「阿姑」。

議長補選，國民黨議會黨團雖然全力投她一票，但黨團成員中因為補選產生裂隙，至今未完全彌合，國民黨入士憂心影響下屆議員選舉和議長選舉的凝聚力。