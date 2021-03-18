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國民黨高市議長曾麗燕涉詐助理費 檢調今搜索約談
國民黨高雄市議會議長曾麗燕，涉嫌詐領助理費，檢調接獲檢舉後，今早見時機成熟，指揮警調單位兵分多路至議會辦公室、住所、服務處查扣請領款項等相關物證，曾麗燕也被檢調帶回偵訊，至於詐領金額、時間點，現仍在釐清案情。
曾麗燕連任4屆市議員丈夫是前立委林宏宗，選區是前鎮、小港區，曾麗燕問政性格溫和，親和力強，身段柔軟，地方服務扎實，因此被政壇、地方稱呼為「阿姑」，形容她的親和力。
前議長許崑源墜樓離世後，補選投票前夕，藍營黨內一度出現雜音，有分裂隱憂，曾麗燕逐一請託、化解，整合黨內力量，加上獲得無黨籍議員力挺，順利為國民黨保住議長席次。
今早曾被檢調發動搜索前，還在官方臉書上寫道「這些年來默默的努力，把心思放在為市民朋友們爭取道路鋪設，我認為唯有基礎建設做的好，才有可能談城市的進步與發展」、「上百條道路陸續為大家鋪設平整，也代表每個人都能有平安出入的保障，這才是真正貼近民眾的意義和價值。」
今小港高鳳路、前鎮草衙里道路路平改善工程完工，曾麗燕臉書透露是經由她爭取才完工，高雄市長陳其邁上午10點15分還至現場視察工程，不過曾本人因遭檢調約談，並未到場。
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