金門警方大力查緝改裝車輛 意外查到百萬名車車主酒駕

最近頻頻有民眾在臉書社群平台上反映，金城市區在深夜常有改裝排氣管車輛來回呼嘯，擾人清夢，經過金門警方的大力掃蕩執法，深夜似乎平靜不少。金城分局連2日執行防飆勤務，除了查獲不少改裝車，16日深夜還查到一起民眾駕駛百萬名車的酒駕案，男子酒測值高達0.79mg/L，被警方以公共危險罪現行犯逮捕移送。

金門警方近期大力取締改裝車輛，引起廣大鄉民的共鳴，紛紛留言表示認同，並為警方加油，金城分局表示，有關車輛擅自變更排氣管製造噪音或者其他違法改裝部分，長期都有配合監理單位加強取締，針對民眾反映的情形，已規劃專案勤務，加強取締相關違規。

連2日專案防飆勤務中，已查獲改裝車輛4部，其中，於16日深夜除當場攔獲一輛改裝車輛，依法掣單舉發外，同時要求拆除改裝的排氣管，限期前往監理單位複檢改善。

在查緝改裝車時，金城分局在同一時間，也查到一起酒駕案，一名男子駕駛百萬名車民眾明知酒後不得開車酒駕，仍執意開車上路返家，見警方執行專案路檢，緊張慌亂下行車失控，自投羅網遭警攔查，酒測一吹竟高達0.79mg/L。

金城分局強調，汽機車違法改裝不僅影響社會安寧秩序，更易造成行車危險且罰款不輕，還得花錢回復原廠樣貌，代價很高。金城分局將不定時結合環保局、監理站等單位執行聯合稽查取締，針對噪音車輛經常出入時段與路段，加強路檢攔查，違法改裝車輛移由主管監理機關召回檢驗。 金城分局連2日深夜大力取締改裝車輛，強調針對民眾反映的情形，已規劃專案勤務，加強取締相關違規。圖／警方提供 金城分局連2日深夜大力取締改裝車輛，引起廣大鄉民的共鳴，也讓夜晚得以安靜不少。圖／警方提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康