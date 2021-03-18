快訊

綠營拋議題轉移公投焦點？國民黨設定戰略「不上鉤」

按摩店大屠殺：亞特蘭大8死算不算「亞裔種族攻擊」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門警方大力查緝改裝車輛 意外查到百萬名車車主酒駕

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

最近頻頻有民眾在臉書社群平台上反映，金城市區在深夜常有改裝排氣管車輛來回呼嘯，擾人清夢，經過金門警方的大力掃蕩執法，深夜似乎平靜不少。金城分局連2日執行防飆勤務，除了查獲不少改裝車，16日深夜還查到一起民眾駕駛百萬名車的酒駕案，男子酒測值高達0.79mg/L，被警方以公共危險罪現行犯逮捕移送。

金門警方近期大力取締改裝車輛，引起廣大鄉民的共鳴，紛紛留言表示認同，並為警方加油，金城分局表示，有關車輛擅自變更排氣管製造噪音或者其他違法改裝部分，長期都有配合監理單位加強取締，針對民眾反映的情形，已規劃專案勤務，加強取締相關違規。

連2日專案防飆勤務中，已查獲改裝車輛4部，其中，於16日深夜除當場攔獲一輛改裝車輛，依法掣單舉發外，同時要求拆除改裝的排氣管，限期前往監理單位複檢改善。

在查緝改裝車時，金城分局在同一時間，也查到一起酒駕案，一名男子駕駛百萬名車民眾明知酒後不得開車酒駕，仍執意開車上路返家，見警方執行專案路檢，緊張慌亂下行車失控，自投羅網遭警攔查，酒測一吹竟高達0.79mg/L。

金城分局強調，汽機車違法改裝不僅影響社會安寧秩序，更易造成行車危險且罰款不輕，還得花錢回復原廠樣貌，代價很高。金城分局將不定時結合環保局、監理站等單位執行聯合稽查取締，針對噪音車輛經常出入時段與路段，加強路檢攔查，違法改裝車輛移由主管監理機關召回檢驗。

金城分局連2日深夜大力取締改裝車輛，強調針對民眾反映的情形，已規劃專案勤務，加強取締相關違規。圖／警方提供
金城分局連2日深夜大力取締改裝車輛，強調針對民眾反映的情形，已規劃專案勤務，加強取締相關違規。圖／警方提供
金城分局連2日深夜大力取締改裝車輛，引起廣大鄉民的共鳴，也讓夜晚得以安靜不少。圖／警方提供
金城分局連2日深夜大力取締改裝車輛，引起廣大鄉民的共鳴，也讓夜晚得以安靜不少。圖／警方提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 金門 噪音

延伸閱讀

影／車停快車道睡著民眾疑是酒駕 警拍車窗拍到手痛

金門1工人做工喝啤酒消暑 收工後遭攔檢酒測超標被法辦

金門辦捐發票贈樹苗活動 民眾參與踴躍1小時募8千張

改裝汽機車深夜出沒飆車競速！金門警大動作向飆仔宣戰

相關新聞

陸籍母子交換台籍情侶身份欲入境美國 情節堪比諜報片

涂姓、陳姓男子在台灣找上洪姓、江姓男子以及鄭姓、李姓情侶檔，利用「交換機票」方式幫大陸人入境美國，事成後可以拿到豐富報...

影／武界壩4道安全機制警示…擋不了4死悲劇發生

南投武界壩異常排水釀成4死，檢察官抽絲剝繭，發現「閘門開啟指令信號線絕緣劣化」是異常原因，武界壩有4道安全機制，包含取水...

口罩國家隊技轉業者魚目混珠 賣出141萬片口罩牟利1900萬

口罩國家隊台灣精碳有限公司劉姓負責人去年4月涉在未經許可產線製造口罩被查獲，檢方查出台灣全球投資顧問股份有限公司自大陸購...

帶19歲女大生看房灌醉她再性侵 惡房東判3年10月徒刑

許姓男子在帶女大生回家看房時，藉她喝醉時性侵得逞，女大生清醒後十分崩潰，到醫院驗傷還不敢報警，回家後心情鬱悶並出現輕生念...

賭性堅強？苗栗市民宅賭場2年被查3次 不鎖門照賭

苗栗警方昨天一天之內，分別在苗栗市、公館鄉民宅查獲賭場，其中苗栗市賭場藏身在住宅區透天厝，警方近2年第3次被查，昨天晚上...

金門警方大力查緝改裝車輛 意外查到百萬名車車主酒駕

最近頻頻有民眾在臉書社群平台上反映，金城市區在深夜常有改裝排氣管車輛來回呼嘯，擾人清夢，經過金門警方的大力掃蕩執法，深夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。