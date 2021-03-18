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賭性堅強？苗栗市民宅賭場2年被查3次 不鎖門照賭

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警方昨天一天之內，分別在苗栗市、公館鄉民宅查獲賭場，其中苗栗市賭場藏身在住宅區透天厝，警方近2年第3次被查，昨天晚上9點半不鎖門開賭四色牌，辦案人員開門長驅直入逮捕5名賭客，扣案賭資1萬1950元，全案進一步偵辦中。

苗栗縣警察局刑警大隊、督察科及苗栗警分局昨天下午2點多，鎖定公館鄉一處民宅，持搜索票查獲陳姓男子涉嫌經營賭場，現場8名賭客，扣案撲克牌、四色牌，及7200元賭資；此外，苗栗分局接獲線報，昨天晚上9點半在苗栗市民宅，查獲鄭姓男子涉嫌經營賭場，現場5名賭客，扣案抽頭金、四色牌及賭資1萬1950元。

警方調查，2處賭場藏身民宅，四周裝設監視器，但仍難逃法網，其中，苗栗市的民宅賭場，已是2年內第3次被查獲，昨晚更是不鎖門開賭，賭性相當堅強，2案將依違反賭博罪嫌，移送苗栗檢署偵辦，賭客部分，依違反社會秩序維護法裁罰。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，賭博不僅會造成家庭問題，賭場易淪為治安顧慮人口聚集處所，引發社會亂象，為端正社會風氣，警方將持續加強取締職業賭場，依法嚴辦，同時也呼籲民眾勿存僥倖心理，以身試法，並踴躍檢舉賭博犯罪，淨化社會治安。

苗栗警方昨天分別在苗栗市、公館鄉，查獲藏身在住宅區的民宅賭場。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警方昨天分別在苗栗市、公館鄉，查獲藏身在住宅區的民宅賭場。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警方昨天分別在苗栗市、公館鄉，查獲藏身在住宅區的民宅賭場。圖／苗栗警察分局提供
苗栗警方昨天分別在苗栗市、公館鄉，查獲藏身在住宅區的民宅賭場。圖／苗栗警察分局提供

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