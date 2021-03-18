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台東縣府疑傳出弊案？議員質詢主管爭鋒相對越講越大聲

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府建設處辦理汙水下水道工程疑傳弊案，今天縣議會臨時會議員林參天質詢建設處長許瑞貴與政風處長余世銘。許說不知道相關細節，余則表示確有此事，目前已進入司法調查。

林參天說，縣府建設處疑發生承辦人員遭廉政署調查，相關主管卻都不知道，感覺想要大事化小，該案應該要向議會說明清楚，給人民知的權利，不然要議員怎麼做好監督的角色。

許瑞貴表示，就他了解，只知道16日有2位員工被廉政署討論事情，事後1名員工說是討論洩密的問題，另一名員工則請假，手機因被查扣，無法得知相關細節內容。

余世銘說，廉政署16日來縣府調卷前，有發函知會縣府，2名承辦人員是否涉及不法，因涉及偵查核心，不便對外說明，目前已由司法單位調查中，據他了解1名承辦人員10萬元交保候傳。

質詢過程中，林參天擔心2名處長「空中串證」，先請余離席，質詢許時一度爭鋒相對，雙方聲量愈講愈大聲，最後許被請出議事會，林再請余進來備詢。

台東縣政府建設處辦理汙水下水道工程疑傳弊案，今天縣議會臨時會，議員林參天（左）質詢建設處長許瑞貴（右）時，雙方一度爭鋒相對。圖／台東縣議會提供
台東縣政府建設處辦理汙水下水道工程疑傳弊案，今天縣議會臨時會，議員林參天（左）質詢建設處長許瑞貴（右）時，雙方一度爭鋒相對。圖／台東縣議會提供

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