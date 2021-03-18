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台東柔道國手酒駕肇事釀1死5傷 檢方諭知5萬元交保候傳

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

這個月14日台東縣省道台11線加母子灣段發生1死5傷自撞車禍，駕駛楊姓女大生涉嫌酒駕上路，經檢察官相驗及調查，並傳喚楊女到案說明，今天檢察官認楊女涉犯公共危險及過失致死罪嫌重大，諭知5萬元交保候傳。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，檢察官今天訊問楊女及相關證人後，認楊女涉犯刑法第185條之3公共危險及第276條過失致死等罪嫌重大，諭知5萬交保候傳，其餘證人請回。並持續深入追查，以釐清事發原因。

原在高雄左訓中心集訓的台東大學楊姓女學生，這個月13日晚上回來台東找學妹及朋友餐敘，餐後6人共乘休旅車，於隔日凌晨2點多行經台11線加母子灣段，發生自撞車禍，造成車上1死5傷。

警方初步認定事故車輛有違規超載，至於駕駛楊姓女大生經抽血後，鑑定報告有酒精反應，換算酒測值為零0.55毫克，確定酒駕上路，訊後依公共危險及過失致死罪等罪，移送台東地檢署偵辦。

這個月14日台東縣省道台11線加母子灣段發生1死5傷自撞車禍，駕駛楊姓女大生涉嫌酒駕上路，經檢察官相驗及調查，並傳喚楊女到案說明，今天檢察官認楊女涉犯公共危險及過失致死罪嫌重大，諭知5萬元交保候傳。圖／成功警分局提供
這個月14日台東縣省道台11線加母子灣段發生1死5傷自撞車禍，駕駛楊姓女大生涉嫌酒駕上路，經檢察官相驗及調查，並傳喚楊女到案說明，今天檢察官認楊女涉犯公共危險及過失致死罪嫌重大，諭知5萬元交保候傳。圖／成功警分局提供

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台東 檢察官 酒駕

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