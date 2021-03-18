口罩國家隊技轉業者魚目混珠 賣出141萬片口罩牟利1900萬

據統計，全球公司總計共售出141萬3千多片口罩，不法所得1916萬9200元。記者邵心杰／翻攝 口罩國家隊台灣精碳有限公司劉姓負責人去年4月涉在未經許可產線製造口罩被查獲，檢方查出台灣全球投資顧問股份有限公司自大陸購入3部口罩製造機及相關原物料，與台灣精碳技術合作，9月起在歸仁、仁德私設產線，在網路及藥局販售，共售出141萬多片口罩、牟利1916萬多元，檢方將全球、精碳負責人及員工共計15人起訴，建請法官將3名首謀科以重刑，以昭炯戒。

檢方調查，去年8月下旬至9月13日，全球投資林姓負責人去年8月間，自大陸購入3部口罩製造機及相關原物料，並運至精碳公司永康廠，由劉提供場地，向劉及廠長學習製作口罩，並將部分產出口罩以塑膠袋包裝出售。

去年9月14日至同年10月14日，林等人習得製造口罩方法後，將口罩機及相關原物料，搬入歸仁地下工廠。因顧客頻頻抱怨口罩裸包如無記載醫療器材許可證字號的外盒包裝，難以販售，林明知並非精碳永康廠製造的醫用口罩，且非主管機關許可範圍內，仍決定以「藍色精碳公司紙盒」加以包裝，提高買家購買意願。

劉以每個15元價格，出售「藍色精碳公司紙盒」100至150箱(每箱480個)給林包裝用，精碳陳姓業務總監則負責尋找買家，佯裝合法製造的醫用口罩出售。

檢方指出，歸仁地下工廠去年9月底，因遭台南市衛生局稽查，林等人決定更換地點至仁德地下工廠，林更因衛福部要求醫用口罩同年9月24日後需有「MD」鋼印，透過關係取得「MD」模具後，並在仁德地下工廠持續製造醫用口罩。

然而，劉去年10月下旬，已不再提供「藍色精碳公司紙盒」，同年11月間，林乾脆託人印製標有「醫用口罩」、「CNS14774」、「台灣精碳醫用口罩」等字樣貼紙，再指示員工黏貼在全球先前委製的台灣隊長牌成人及兒童口罩紙盒上，遮避原有「TWGIA台灣隊長」字樣，混充為精碳所生產。

林明知仁德地下工廠所生產口罩，未取得醫療器材許可證，因其中偶有瑕疵品，藏放不易，將瑕疵口罩4萬餘片，轉贈給高雄某育幼院。據統計，全球公司總計共售出141萬3千多片口罩，不法所得1916萬9200元。

檢方認為，全球林姓負責人、胡姓女負責人、台灣精碳劉姓負責人及陳姓業務總監等4人，都是有學、碩士學位高級知識份子，於新冠肺炎疫情方殷、人心惶惶之際，利慾薰心，濫用「口罩國家隊」的名器，向消費者兜售私設產線所製的劣質口罩，以魚目混珠手法，中飽私囊，罔顧人民安全健康。