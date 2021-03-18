不滿班長糾正 「菜鳥」阿兵哥持頭盔狂毆、勒頸

陳姓男子前年10月入伍服義務役，還不到1個月，在嘉義大林的陸軍步兵第257旅中坑營區500公尺障礙場操作清驗槍時，不滿教育班長徐姓中士指責其操作錯誤，手持頭盔衝向徐頭部揮擊，抓住其衣領後，並將手繞過後頸用力勒住施暴，上士陳姓班長見狀制止，經嘉義憲兵隊送辦，一審認他犯陸海空軍刑法判6月，不服上訴，二審認原判決認事用法無誤，駁回上訴，可上訴。

案發後，他認為，班長指責其操作錯誤的言詞激烈，一時情緒失控而犯罪，深表悔悟；他犯後也受禁足10日懲罰。案經嘉義憲兵隊移送嘉義地檢署檢察官偵查起訴。

據調查，陳前販賣第三級毒品案件，經嘉義地院各判1年5月（1次）、1年3月（10次），定應執行刑為2年6月徒刑確定，入監執行後，至前年7月4日縮刑假釋，付保護管束，隨後即入伍服義務役。

然而，陳經合法傳喚，經其同居人去年11月25日收受傳票，且具狀陳明目前在大陸地區工作，因疫情無法回台，請依法判決即可。台南高分院合議庭認為，目前雖有疫情，仍得申請返台，接受隔離，陳收受傳票後，仍以疫情為由，於審理期日無正當理由不到庭，不待其陳述，逕行判決。

合議庭指出，陳因一時情緒失控而犯罪，犯後深表悔悟，徐也表示不願追究陳責任，檢察官也請求對陳從輕量刑，原審認倘處陳最低本刑1年有期徒刑，實有過重之憾，依法減輕其刑。