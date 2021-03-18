女罵「沒錢才去當警察」賠了6萬判緩刑 法官：尖酸刻薄

王姓牙醫女助理的友人違規停車，被警察開罰單取締，她聲援友人，辱罵警察「死胖子」、「沒錢才去當警察」，被聲請簡易判決處刑，台北地院審理，王女和警察調解成立，給付警察6萬元獲原諒，判緩刑。

判決主文說，王女犯侮辱公務員罪，處拘役30日，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑2年，緩刑期內付保護管束，於判決確定後6個月內完成法治教育課程3場次。可上訴。

2020年8月30日，28歲的王女與傅姓友人在新北市新店區全聯福利中心購物，將車子違規停放路邊，黃姓員警前往取締，王女心生不滿，出言辱警。

王女對黃姓員警辱稱「死胖子」、「唉！你真的是哪天被撞死都不知道」、「媽的廢物」、「他媽的就是廢」、「像豬一樣」、「就是沒錢、沒錢才去當警察嘛」、「他媽的豬腦」，黃姓員警將她移送法辦。

法院開庭，將王女、黃姓員警移送調解，雙方以6萬元調解成立，王女給付6萬元給黃姓員警完畢，黃同意不再追究。