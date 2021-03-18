帶19歲女大生看房灌醉她再性侵　惡房東判3年10月徒刑

台北市中山區林森北路一家酒店，昨晚遭人在門口放置土製爆裂物引爆，現場3人輕傷。王嫌主動到警局投案，供稱進酒店消費遭拒才心生不滿報復，警方發現他隨身攜帶土製爆裂物，不採信他說詞，不排除是受人指使，又發現他正遭通緝，詢後將他依公共危險、違反槍砲等罪嫌送辦。

2021-03-18 09:57