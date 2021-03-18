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帶19歲女大生看房灌醉她再性侵　惡房東判3年10月徒刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

許姓男子在帶女大生回家看房時，藉她喝醉時性侵得逞，女大生清醒後十分崩潰，到醫院驗傷還不敢報警，回家後心情鬱悶並出現輕生念頭，後來才在母親陪同下到警局提出告訴，案經新北地院審理，認定許男性侵屬實，犯乘機性交罪，處有期徒刑3年10月，全案可上訴。

檢警調查，許男在前年7月底透過租屋網站認識年僅19歲的女大生，兩人認識三天後相約到許男住所看房，在房間內聊天、喝酒，一杯威士忌後女大生醉倒，遭許男趁機性侵，隔天她清醒後情緒崩潰，到醫院驗傷還害怕詢問「父母會不會知道」，更出現輕生念頭，最後在母親陪同下報警。

法院審理時，許男辯稱，兩人是情投意合，並無性侵女大生，但法官發現女大生與許男見面前雖頻繁聯繫，卻均稱對方為「房東」，且在事發後，兩人對話只剩質問許男做了甚麼，並有驗傷單、出現輕生念頭等跡象為證，審酌許男對女大生造成相當程度影響，又未與她達成和解，判處有期徒刑3年10月，全案可上訴。

許姓男子趁著帶女大生回家看房時，將她灌醉再性侵，被法院判處有期徒刑3年10月。示意圖／Ingimage
許姓男子趁著帶女大生回家看房時，將她灌醉再性侵，被法院判處有期徒刑3年10月。示意圖／Ingimage

性侵 新北 房東

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