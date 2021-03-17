影／涉掏空遠航35億被羈押一年多 張綱維獲釋喊冤

遠東航空前董事長張綱維掏空資產偵查中羈押禁見，起訴後羈押不禁見；台北地院去年10月裁定張以1億元交保，包含自籌8000萬元現金、律師提2000萬元人保，張在看守所內籌款近5個月籌到現金，今天下午6時許步出台北看守所，結束將近350天的羈押生活，除了向媒體大喊委屈表示「要不是母親，早就不想活了｣，也謝謝朋友協助湊保。

今天上午張綱維辯護律師劉煌基前往台北看守所辦理律師接見，法院傍晚5時開出釋票，晚間6時許，張綱維步出看守所，向媒體表示「我願意接受訪問」，大喊委屈，指出半年前開庭時，檢察官便已認定他是遠東航空獨資，「也就是說遠航是私人財產，那既然是私人，怎麼會有掏空，怎麼會有財報不實，而且也沒有任何受害人」。

張綱維委屈表示，前年大環境對航空旅遊業不好，有詐騙集團來跟他說有投資人進來，他付了5、6千萬的費用，才發現被騙了，「我懇求檢察官能夠主動偵辦真正的加害人，詐騙集團，以免再有其他人受害。」他說，在看守所，每天睡覺都是夢到自己委屈，「沒有錢沒關係，連清白都沒有，你說我犯罪就說不過去，我掏空我自己的錢，我詐欺我自己，我侵占我自己，這講不過去麻，沒有被害人啊，被害人就是我啊，被害人就是遠東航空，遠東航空又是我的阿，這是鬼打牆、搞不清楚怎麼回事，我坦蕩蕩，沒有甚麼不好講的」。

張綱維又說，他當初是做建築的，只是被員工感動，才會跨足航空業，現在有些員工能體會，有些員工不諒解，「不管怎樣，千錯萬錯都是老闆的錯，是我能力不夠、財力不夠」，但他也感謝勞動部主動找他協商，他也簽字同意，由勞動部代墊所有勞工薪資、資遣費，由銀行的抵押品優先扣除，「非常感謝勞動部幫我照顧所有員工，希望我不要再連累無辜的人，希望員工都能找到好的工作，謝謝大家。」

被問到母親病情，他說他日夜祈禱，希望可以折壽給母親，「老天保佑，肺腺癌四期目前都還控制住，感謝老天，我日夜祈禱可以折壽給母親。」

張綱維被控侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案，將華福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航，共掏空35億元，台北地檢署去年依違反證交法、民航法、公司法、刑法偽造文書、業務侵占多罪起訴。

全案起訴後，張綱維去年獲裁定交保，由於籌款能力變弱，他數度與法官討價還價，法官審酌認為，數額與掏空案的不法利益36億元相較，不符比例，始終未讓張綱維如願降保，法官要求張務必籌足8000萬元才准放人，以確保張不逃匿。