桃園楊梅區農會爆賄選 每票最高3000他落選後遭法辦

桃園市12區農會改選日前落幕，其中楊梅區農會爆發賄選，檢調掌握李姓男子參選會員代表期間，涉嫌以每票1000元至3000元不等行賄，但並未當選，蒐證近1個月今天發動搜索，傳喚李及5位選民到案，其中3人坦承拿錢，並咬出李行賄，檢方今依農會法諭令李10萬元交保。

據了解第19屆桃園市楊梅區農會會員代表競選激烈，桃園市調查處掌握李男在2月20日投票選日前幾天，以每票1000元至3000元不等四處行賄，經報請檢察官吳宜展指揮，監控蒐證近1個月，今到李住家搜索。

檢方傳喚李男及涉嫌收賄的黃姓選民等5人到案，訊時李僅坦承部分客觀事實，不過其中3位選名坦承有收賄，由證人身分轉被告，並當場繳回犯罪所得5000元。