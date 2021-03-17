司法院查「百官行述」案約詢翁茂鍾 法務部要跟進

司法院、法務部正行政調查法官、檢察官於「石木欽案」案外案中與佳和紡織董事長翁茂鍾不當來往情形，繼司法院昨天透露已在院外約詢翁茂鍾加以查證後，法務部長蔡清祥今天說，未來也會約詢翁以釐清事實。

法務部今天舉行例行茶敘，會後，蔡清祥對有關行政調查之事加以說明。蔡說，行政調查仍積極在進一步查證中，其實，第一次的報告也相當詳盡，但是外界認為有不足的地方，他才要求進一步繼續查證，而調查報告會儘快在原來預期的時間之內完成。

蔡清祥還說，目前就他的了解，還沒有約詢過翁茂鍾，但未來會約詢翁相關問題，以釐清所有的事實。

監察院去年9月公布公務員懲戒委員會前委員長石木欽調查案的部分資料，點名有多名司法人員與翁茂鍾曾不當接觸，引發司法官劣行的「百官行述」案，監察院要求司法院、法務部行政調查。

司法院、法務部今年1月18日同步公布調查結果，不過，反映負評居多，司法院、法務部已決定重查，時限均訂在3個月之內，預計4月下旬再次公布調查結論，目前院、部的調查都接近尾聲。