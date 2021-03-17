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嘉縣大林鎮長簡志偉被判1年3個月 臉書寫不再競選連任

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮長簡志偉前年10月在臉書張貼一張申請增加清潔隊員，縣環保局回函公文照片，照片內右下方搭配「縣長陳明文」公文戳章，指「嘉義縣長是兒皇帝嗎？…坐實明文規定是縣內最高指導原則？」經縣環保局提告，檢察官依變造登載不實文書罪起訴，嘉義地院今宣判，簡涉犯故意犯偽造準公文書罪，處1年3月有期徒刑，可上訴。

簡志偉今天下午到場聆聽判決，並在判決前立即發文臉書「不管結果如何，不再競選連任」，得知判決結果他表情無奈，但對於該如何回應，直言「要謹慎想想再說。」

簡志偉表示，當初做法就是要凸顯縣政府，原縣府在民進黨籍的前鎮長任內，已通過的5名大林鎮清潔隊員，卻在他當選後又駁回，為了凸顯該公文荒謬、前後不一，才將公文以向後翻面方式，遮蔽前述公文署名，再以印有「縣長陳明文」官印之嘉義縣政府98年公文為底，翻拍成照片張貼臉書，他拍照做法是為對照，公文摺痕都很容易辨識非偽造，也沒有偽造犯意。

檢方偵訊時，簡坦承張貼該公文照片事實，但否認有偽造文書犯意，並稱臉書刊登公文上有明顯摺痕，即表示這不是一份完整文書，他沒有偽造或變造文書犯意。

簡志偉今天到嘉義地院，得知判處1年3個月後，直言「現在發言要謹慎！」記者卜敏正／攝影
簡志偉今天到嘉義地院，得知判處1年3個月後，直言「現在發言要謹慎！」記者卜敏正／攝影
簡志偉今天被嘉義地院判處1年3個月，在臉書留言「不管結果如何不在競選連任」。記者卜敏正／攝影
簡志偉今天被嘉義地院判處1年3個月，在臉書留言「不管結果如何不在競選連任」。記者卜敏正／攝影

嘉義 陳明文

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